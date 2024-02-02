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立院韓江配 兩岸新契機

聯合報／ 黃奎博／國立政治大學外交系教授

有些民眾或未思及，根據中華民國憲法，外交及兩岸事務的權力雖然主要分配給行政部門，但隨著外交內容的多元化、兩岸關係的複雜化，立法機關和地方政府也逐漸涉入這些領域。所以，韓、江在合乎憲法及相關法律的前提下，也可以帶領有意願、有能力的立委在外交和兩岸事務發揮正向力量。

最好的情況自然是中央行政部門與立法院合作，糾合朝野之力，為國家的國際空間及惡化的兩岸關係找到活路。如果所謂理念相近的西方國家民意代表常常造訪我國，還在台灣搶占新聞版面，那麼民進黨政府也應考慮釋出善意，讓立法院院長、副院長及合適的立委多多出訪，一來可降低原本由行政官員出訪的難度及政治敏感性，二來可將我國的民主活力以及成就更直接的傳遞出去。

但上述的情況，在藍綠兩黨對於國家定位、兩岸關係有截然不同的看法時，大概幾乎不會發生，非常可惜。如果各黨都依照憲法及兩岸人民關係條例去推動相關事務，就不會不團結在這面青天白日滿地紅的國旗之下了。

反應機敏的韓國瑜身為院長，將在一些依慣例可能由他擔綱的外交活動，例如美國總統就職典禮祝賀團、美國國家祈禱早餐會、外國元首就職大典等，代表中華民國台澎金馬人民出現在國際舞台。二○○四年六月、二○○八年七月，時任立法院院長的王金平甚至率立委赴美國華府與美國行政部門就軍售等議題交換意見。

韓國瑜因為立法院長的身分，將自動成為官方出資成立的台灣民主基金會董事（另兩名當然董事是總統府秘書長和外交部長）。根據慣例，代表台灣最高民意機關的他，應會是該基金會的董事長。屆時，他可以向外展現三黨不過半的立院民主韌性，也可以藉由推廣、鞏固台灣及國外各地民主發展的宗旨，與國際的民主力量接軌。

短期內，韓、江兩人或因無前例且台灣內部政治紛亂，幾無可能以院長、副院長的身分訪問中國大陸，但若兩岸往來再略為恢復，他們可在適當場合代表台灣人民接見中國大陸人士或團體，並表達我方對於兩岸關係的立場和期望。

前述的涉外事務工作，身為副院長的江啟臣定可襄助，因為他畢業於政大外交系，曾在東吳大學政治系全職教授國際關係課程，亦擔任過行政院新聞局局長，而且長期在立院外交國防委員會表現亮眼，更在擔任國民黨主席期間兼顧外交和兩岸關係，這樣的經驗在國民黨中生代中無人能出其右。

除了韓、江兩位的關鍵作用外，同樣重要的是，以國民黨及親國民黨力量占多數的立法院，務必要在外交國防委員會、內政委員會（審查陸委會掌理事項之議案和政策法規）加強對於外交與兩岸事務的建議和監督，以免獨攬行政權的民進黨依舊我行我素。

國民黨 立法院 韓國瑜

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