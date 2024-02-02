陸改M503 蔡政府除了抗議一籌莫展

日前中國民用航空局（CAA）逕行宣布，自二月一日起取消兩岸於二○一五年針對M503、W122及W123三條航線達成的協議，外交部隨即嚴厲譴責，指嚴重損害區域飛航安全及和平穩定，並破壞台海現狀及互信，要求中國立即與我方進行協商。

外交部話說得義正嚴詞，兩岸儼然就是「兩個國家」，既然如此，國家領海範圍僅基線以外十二浬，況且該航線完全屬於上海飛航情報區的範圍內。根據國際民用航空組織（ICAO）的準則，單一飛航情報區的國家，對飛航路線具完全規畫的職權；馬政府時期經雙方協調後，陸方同意向西偏置七海里以釋善意，如今兩岸劍拔弩張榮景不再，陸方校正回歸、公事公辦只是剛好，蔡政府除了抗議之外一籌莫展。

眾所周知，自前年八月初裴洛西訪台後，兩岸關係雪上加霜，導彈凌空飛越不說，海峽中線也順勢一筆勾銷。共軍機艦頻繁出入台海，如入自家後花園。上月總統大選前兩天，國防部對中共發射人造衛星狂發國家級警報，對在台灣沿海邊緣七十浬警報發放線出入的共機僅「嚴密監控」，卻又抗議飛在M503上的民航機壓縮我空防縱深及預警時間，進退失據荒腔走板，殊實遺憾。

美軍在「中（華民國）美共同防禦」年代所畫設的「中線」屢被視為兩岸彼此互不侵犯的默契，所謂「默契」當建立在彼此互信和諧的基礎上；如同九二年辜汪會談，雙方雖不承認對方主權，卻堅持兩岸同屬一個中國，衍生出「九二共識」，不僅合憲，也可在此基礎上發展良善的兩岸關係。民進黨執政八年始終不承認有這共識，明裡暗地繼續推動一邊一國，那就請好好地扮演「豪豬」角色，別再嚴厲譴責了吧！