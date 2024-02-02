白成關鍵少數 立院未來有得亂

新一屆立法院正副院長終於如選前預期，由代表國民黨的韓江配勝出，但在競選龍頭的過程中，跑票謠言四竄，加深三黨互不信任的因子，未來四年立院恐有得亂了。

選前，藍綠兩黨皆欲爭取民眾黨關鍵的八票，後者也知道自己在天秤上的分量，所以由黨團總召黃國昌先拋出國會改革四大主張，亦即，建立國會聽證調查制度、強化人事同意權審查、強化立委利益迴避規範、立法院經費使用透明化，隨後又加碼單一召委制的改革，並稱視兩大黨的回應再決定支持對象。

韓國瑜率先表示支持，民進黨則由萬年總召柯建銘出面叫陣，狂嗆民眾黨八席是無用的。然而，尋求院長連任的游錫堃則是放下身段，爭取那「無用八席」的支持，但因他表示是以個人身分支持民眾黨的國會改革，意外引爆民進黨內鬨的疑慮。可見得這關鍵的無用八席，是立院未來四年重要的砝碼。

民眾黨主席柯文哲出面與該黨八席立委討論投票意向後，公布自推黃珊珊競選立院龍頭，同時全體放棄第二輪投票，這結果跌破眾人眼鏡。消息一出，國民黨表示歡迎，民進黨重申尊重民主，幾家歡樂幾家愁。

外界認為民眾黨此舉是在暗助韓國瑜，但筆者認為該黨機關算盡，選前高舉改革大旗要藍綠表態是幌子，真正目的是藉由龍頭選舉，凸顯出八席的重要性，為爾後在立院合作留下範例，可說是面子與裡子都要。

首先，民眾黨自推候選人，表示不滿意藍綠對國會改革的回答，但卻沒有告訴國人答案錯在哪裡。情況就像老師給學生不及格，卻沒有告訴學生正確答案，怎不令人懷疑，國會改革根本是假議題，是枚煙霧彈罷了。如此一來，只會讓綠白積怨加深，未來合作之路恐怕只有在政黨一己之私的交換上。

其次，當國會改革成為立院龍頭選舉議題時，柯文哲又要邀請藍綠「閉門會談」，令人想起藍白君悅飯店的分手記者會。柯說閉門會議不是密室協商，公開透明不應無限上綱，只要會後將結果告訴大眾即可。他可能忘了，當初是如他所求、在馬英九見證下簽下藍白大選合作協議，會後還當眾大合照，結果還是食言收場。況且，國會改革關乎國家發展，有何不可在國人面前討論的？所以閉門會議與密室協商僅一線之隔，不同的心態與目的，產出的結果就各異。

本次選舉藍綠立委無一跑票，黨紀處分與存亡感發揮作用，民眾黨則利用關鍵少數的槓桿，成功遊走在藍綠龍頭戰之間，此一模式恐成日後表決常態；但是該黨的八席皆來自政黨票，隨時有被換掉的可能，因為票源主要是衝著柯文哲而來，所以他在議事上有很大的操作空間，三黨未來如何共同承擔恐不樂觀。

願未來四年藍綠白能真心為台灣立良法。