新國會首要重大挑戰 浮濫編列特別預算怎解

新國會新氣象。日前數位立委提出因預算法規定，不定期或數年一次之重大政事得編列特別預算，成政府大開濫用方便之門，故應刪除此項授權。另有學者表示，跨年度之中長期建設仍需要特別預算始能做到，不建議刪掉該條文，而是從修改財政紀律法著手。筆者認為無論修正預算法或財政紀律法，均無法解決浮濫編列特別預算之嚴重問題，這也將是新國會監督行政部門時面臨的首要重大挑戰。

法律各有其立法意旨，二種以上之法律若規定不一致則發生競合現象，依據法律之基本原則「特別法優於普通法」，應優先適用特別法。預算法適用於我國之所有公法「人」，包括國家、地方自治團體、行政法人。適用於全國管轄領域之各「地」區。規範政府預算所有之「事」項，包括預算周期內之預算籌編、審議、公布、執行、考核等所作之普遍性規範。適用之「時」間可無限制的反覆產生其規範效力，直至修正或廢止為止，因此屬普通法。

中央政府自九○年度迄一一二年度為止，共編製十四個特別預算。部分特別預算係分期編列，若分別計算則總數竟然高達卅個特別預算，平均每年編製一點三次。而同一期間內總預算僅編製廿三次，實屬喧賓奪主。

解決特別預算浮濫編列問題，並非立委所提出之刪除預算法有關重大政事得編列特別預算之規定。政府自九○年度以後所編特別預算主要為重大工程，諸如：前瞻基礎建設計畫特別預算、流域綜合治理計畫特別預算等等。而八十七年修正預算法時已刪除「緊急重大工程」得編特別預算之規定。若將重大工程解釋為「不定期或數年一次之重大政事」，於法不合。又有關振興經濟之特別預算，是否符合「國家經濟上重大變故」得編列特別預算之規定，尚有爭議，但與是否刪除重大政事之條款無關。

至於學者所建議之修改財政紀律法，亦無法根本解決問題。因為所有特別預算條例相對於財政紀律法而言，均屬於特別法故應優先適用。例如「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第十一條第二項規定，中央政府總預算及特別預算於本條例施行期間之舉債額度合計數，占該期間總預算及特別預算歲出總額合計數之比率，不受財政紀律法第十四條第二項規定之限制。

又政府重大之跨年度國家建設計畫，並非一定要編製特別預算。預算法已有總預算得編列繼續經費之規定，依設定之條件或期限，分期繼續支用。例如國家太空科技發展長程計畫分為三期，自八○年度至一一七年度共分卅八年辦理。

猶如八十七年刪除預算法「緊急重大工程」後，政府制定諸多特別條例仍然繼續編製重大工程特別預算。縱使刪除預算法之「重大政事」後，政府仍可如法繼續炮製。政府於上述期間內編製之所有特別預算，均先制定特別條例，排除預算法、公共債務法、財政紀律法之規定，作者稱之為財政紀律三法。試問執政者及新國會立委：既然已制定法律規範財政紀律，卻不遵行又制定特別法加以排除，致使財政紀律蕩然無存，猶如虛設。其理安在哉？