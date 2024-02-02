來自超額發電的不缺電

日昨媒體報導，台電不穩定的財務狀況正在威脅台灣的乾淨能源雄心，同時傷害台灣作為全球最大晶片製造商製造中心的吸引力；工總則表示，產業發展首先要關注供電是否足夠，及穩定性是否有保證。

台灣缺電嗎？答案是缺近四百億度！估算台電二○二○至二○二四年超額發電約三七五億度，答案就隱藏在台電各電廠的環境影響評估報告書及電業年報內。

超額發電及超用燃料如何評估？從環評承諾的容量因數與燃料使用量，以及電業年報中的容量因數與低熱值毛熱耗率就可得知。首先，機組容量因數八十％，代表每年最大發電量只許滿載發電量的八成，不能全年無休發電。換言之，容量因數超過環評承諾值，意味超額發電及超用燃料。檢視環評承諾容量因數，包含林口、台中、大林等廠十九部燃煤機組，通宵、大潭等廠廿五部燃氣機組，共四十四部機組；燃煤台中電廠為七十％，林口和大林八十％；燃氣通霄一至六號機五十％至六十五％。其次，承諾每年燃煤用量台中一至八號機各一二九萬噸，九、十號機各一二一萬噸，餘不逐一詳列。

容量因數及燃煤用量超出多少？檢視台電二○二○至二○二三年電業年報，近一半、廿一部機組容量因數超出承諾；估算台中、林口及大林等十三部機組有超用燃煤。先看容量因數，二○二一年林口燃煤一號機竟高達九十九點七七％，發電量六十九點九億度，等於全年無休多發約十三點九億度；通霄燃氣四號機超出卅七％達八十七％。再看估算超用燃煤約四六六萬噸，台中電廠有十部機組，是全球最大燃煤電廠，超用約二三○萬噸占近五成。空品不良時，台中等燃煤電廠雖配合友善降載，卻同時超額發電，由市民承受不缺電的空汙代價。

缺電多嚴重？估算超額發電約三七五億度，相當於核三廠一號機二○二二年七十五億度發電量的五倍。就像一部容量大於核三廠一號機的隱形機組，每年平均默默地發九十四億度，自然「不缺電」。而通霄電廠超發約二四○億度占全部六成四，不惜大量使用遠比燃煤貴的天然氣，難怪會大虧本。

台電備轉容量率燈號正確嗎？一旦剔除超額發電，就會亮限電準備黑燈（備轉容量五十萬瓩以下）。校正二○二二及二○二三年十月後之備轉容量率及備轉容量，限電準備黑燈各出現六十九與五十九天，尖峰供電能力小於尖峰負載、限電為六十二與四十七天，代表一旦不能超額發電，去年十月起就可能陸續出現限電。

為何超額發電？原因不外台電習於錯誤，無意除錯；其次是不知所「錯」，發電與環保部門未勾稽產能與空汙排放限制，而主管機關亦然，最後應是不得不超額發電。違反環評承諾可裁罰停工並依「環境影響評估監督及裁處不法利得作業要點」追索不法利得。超發三七五億度，每度三元計至少一一二五億元！

缺電有解？應屏除政治干擾回歸電力專業：一、不干涉台電，以專業角度開發電源及調度，起用備用電力（如核電）。二、持續發展儲能、推動用戶節電及檢討產業用電。否則吾人只能「被相信」不缺電。