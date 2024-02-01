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歐美不認說謊、誤判 俄烏戰難了

聯合報／ 施準／時事評論員（台北市）
北約秘書長史托騰柏格。 歐新社
北約秘書長史托騰柏格。 歐新社

聯合報載北約秘書長史托騰柏格指「今日烏克蘭，明日台灣」。意思是，俄國若勝，會有骨牌效應，下一個就是「北約安全」受威脅，而「世界會變得更危險」。

但是，四個多月前，他在歐洲議會外交與國防聯席委員會講話，明確承認烏克蘭若不入北約，俄羅斯就不會入侵，亦即莫斯科並無擴張領土之念。

那麼，究竟哪一種說法，才是事實？察其言。普亭在二○○○年首次參選總統前，接受紐約時報訪問，表示「任何人對於蘇聯的消逝若無悔意，就是沒有心肝；但若是還有任何人要讓蘇聯復生，那就是沒有腦袋。」

普亭在開戰前一年多，有三篇相關講詞。若閱讀後，可能也會同意普亭無意恢復帝國。他說，烏克蘭排斥俄羅斯，但何不學習「西方經驗…奧地利和德國、美國和加拿大毗鄰而居…種族組成和文化上很接近…但仍然是主權國家」。他又說：「列寧和他的戰友…非常粗暴…列寧主義…比錯誤更糟糕…當然，過去的事無法改變…我們…承認新的獨立國家。」以及，「俄羅斯尊重在前蘇聯地區成立的各個國家，始終尊重它們的主權。」

觀其行。普亭如果真想擴張，二○○八年八月不是有個絕佳機會嗎？俄羅斯兵臨喬治亞首都僅一小時，他沒有承認要從喬治亞獨立的兩個共和國之後予以併吞。因此，美國前國防部副部長布萊恩（S. Bryen）說，「俄羅斯並不打算將衝突擴張至烏克蘭之外」。美國與德國的調查承認，二○一四年克里米亞人八成挺獨立，符合該地過去廿年的民意，並無造假。普亭以此為由，使克里米亞入俄羅斯，這究竟是他領土野心的展現，還是美國支持基輔政變所造成，仍有爭議。但彼時烏克蘭兵力虛弱，英國情報顯示，其後備軍人在二○一四年超過八成不報到，真要擴張，當年不是俄羅斯的最佳時機嗎？二○一五年烏東兩州宣布獨立，克宮不理會，直至七年後的開戰前夕才承認，並以此為由出兵；曾任澤倫斯基發言人、總統辦公室主任的阿列斯托維奇一月中旬說，前年三月底，開戰才一個多月，他領銜與俄羅斯談判，雙方達成臨時協議，俄軍撤回而烏克蘭承諾不入北約，但後來美英不同意，致使破局。

若有領土的擴張野心，俄國不會有前述表現。或者，美國老布希總統的蘇聯政策特別助理，前年出版《烏克蘭悲劇》的彼得教授等人所說，才是真相？他們論證，西方主戰派不願談判，主張支持烏克蘭以使俄烏對峙僵局繼續，其根本論點來自謊言，也就是拜登總統反覆提及，北約秘書長等人跟進複誦，它指普亭決定入侵時，是要征服並「消滅」烏克蘭。如果這個論點準確，那麼，如今謊言成為局部自我實現的預言，烏克蘭五分之一土地落入俄手。

堅持謊言，或許可以再讓美國與歐盟，通過新的六一○億美元、與四年五百億歐元的軍經援助。但是，誠實是最好的政策，歐美應該承認說謊、或至少是誤判，然後將這筆千餘億美元，轉用於重建戰後的烏克蘭，不是繼續弱化俄羅斯與傷害烏克蘭。

烏克蘭 俄羅斯 美國

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