海峽中線模糊化 誰之過

在兩岸關係不穩的前提下，不意外地，中共取消了M503航線偏置措施，並將啟用銜接M503航線的W122、W123航線由西向東飛行；台灣內部評論，大致是中共此舉片面破壞現狀、有利其執行灰色地帶行動、使我方空安有疑慮、模糊化海峽中線、壓縮我方空防縱深及預警時間等；中共國台辦則稱，「不存在所謂的『海峽中線』」。

大選已經結束，各黨反應大約只是行禮如儀。理當解決問題的執政黨制式反應是抗議，說希望中共來協商。然後呢？然後就沒有然後了。在當前不甩中共的民意高漲下，反對黨如果要責備綠營只會挑釁卻無能解決問題，大概又要被質疑：這次是中共所為，為何不去罵中共？

針對空安問題，已有學者指出，航線經過國際民航組織（ICAO）批准，如果有問題，其他國家一定會抗議，航線也不可能申請過關。筆者只想針對海峽中線模糊化部分提醒國人：海峽中線不是天上掉下來的一條線，是我空軍前輩過去用鮮血「畫」出來的。會這樣說，是因為長期以來，相關論述多在中華民國受美國保護才得以存續的大框架下，指中線是基於中美共同協防條約，美軍太平洋司令部單方面畫定，成為海峽兩岸軍事和平的底線與默契。但該條約早在一九八○年一月一日終止，中共軍機突破中線行動卻要等到二○二二年美國眾議院前議長裴洛西訪台後才頻繁出現成為議題。

如果是中共八○年代就能做的事，為何等到現在？這是因海峽中線過去得以維持，至少有兩個因素。首先，也是最重要的因素，是我空軍官兵持續保持台海空優獲得的成果。這不是只買夠好的武器就行，更不是躲在台灣本土嗆聲中共可以達成。除了報導裡數位有名的飛行英雄外，重要角色還包括許多空軍英烈們。位於台北碧潭的空軍烈士公墓，裡面有很多衣冠塚，上面刻著烈士生平，敘述著在冷戰時期，年輕的空軍官兵如何出擊敵陣，最後只能留下些許遺跡供人憑弔的史實。

其次，是馬政府官員的殫精竭慮。在李登輝前總統一九九九年發表特殊兩國論後，搭配中共戰機水準提升，給了中共練兵的口實，戰機開始越過海峽中線。到馬政府時期，中共想設置M503航線，在兩岸政府溝通後，陸方宣布將延後實施。

時任陸委會主委夏立言表示，不滿意此結果，因此仍將與陸方持續溝通，重點是希望M503航路能盡量往西偏移。目前中共取消的就是當時的航線偏置措施。

現在，台灣某些人既不想當兵流血、譏嘲溝通者舔共賣台，又把台灣安全情勢搞得如此惡劣，拿不出辦法只是剛好而已。烈士碧血長空，倘若身後有靈，不知是否覺得當年犧牲太過癡傻？而當年斡旋M503航路的官員尚在，看現在政府表現，又不知有什麼感慨？