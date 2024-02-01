去不去太平島 蔡總統要看美國

南太平島港側浚深及碼頭整修，已經在本月完成改善工程並驗收通過，宣告竣工，可停泊四千噸級的巡防艦，工程完工啟用典禮正規畫中。

蔡總統是否登島主持設施完工啟用儀式？各方都呼籲總統親臨。過去有陳水扁及馬英九總統親臨太平島巡視、宣示主權，而且都是在兩任任期結束前，頂著美國壓力前去太平島。這一次蔡英文會不會在任期結束前，亦如前兩任總統，頂著美國壓力去太平島？各方猜測不一。

有認為以蔡英文的彆扭個性，即將卸任總統了，對於美國已經不再有所忌憚，可以去太平島走一遭，宣示主權。也有人認為蔡總統八年來對美國唯命是從，早已經成為一個布袋戲偶，沒有了自己的主張，因此研判蔡英文不會去，也不敢去。

蔡英文去與不去，一時渾沌不明。但嚴格說來，美國的影響絕對能左右，並且是關鍵，非是蔡英文自己能決定自己的行動。去或不去，除了抗壓力及島內輿論外，最重要的是看美國臉色行事。若從這個角度研判，蔡英文如果能去，應是在美國同意放行之下，而可能的因素如下：

一、針對去年十二月中國大陸主席習近平訪問越南，與越共總書記阮富仲簽署卅七項共同合作協議及中越命運共同體（越南翻譯為共同未來），給越南一次警告，不要太靠近中國大陸。

二、因蔡英文投下巨資興建港口並挖掘，在南海發生戰爭時，得以為美軍四千噸左右的濱海戰鬥艦停泊使用，允許蔡英文去太平島剪綵。

蔡英文如果不顧美國人的反對，敢去宣示主權，也應該要注意，來往太平島航線上仍有來自中國大陸或越南的危險性因子，雖然中國大陸不反對馬英九巡視太平島，但並不表示同意扛著台獨黨綱大旗的蔡英文去太平島巡視。尤其，在務實台獨工作者賴清德當選，北京正在出考題之際，任何盲動都會引發緊張，這些危險因子需確認排除。

總結蔡英文去或不去太平島，關乎華盛頓、北京、台北三方認知及互動。站在美國立場，如蔡英文去太平島，等同在對該島歸屬上為中華民國背書，拜登無法向同樣對美國一邊倒的菲律賓小馬可仕交代。

由於蔡英文對美國極盡諂媚，故被美國的拘束條件更多於陳水扁與馬英九時期，美方對蔡英文的工具箱內有更多的工具。蔡英文是否能到太平島，要看美國的同意與否，恐怕不是由蔡英文自行決定。