中捷藍線核定 見證選票的力量

行政院核定台中捷運藍線綜合規畫和台鐵海線雙軌化可行性研究，中捷藍線總經費一六一五點一四億元，中央負擔六七五點五九億元，預計核定後十年完工通車。

然而，大選前台中市長盧秀燕聲聲呼喚中央盡快核定本案以嘉惠百姓，卻不斷遭到蔡政府和側翼猛批，指控市政府更改路線，圖利黑金財團等等而擱置；如今中央態度一百八十度大轉彎，原因除了本次台中市立委選舉翻盤，綠地變藍天，顯示民意不滿之外，與盧市長的高人氣以及四年後很可能和賴清德角逐總統大位，絕對相關，因為民進黨政府不能再背負「鴨霸」的包袱。

無獨有偶，民進黨主席、總統當選人賴清德表示，未來組閣、各部會首長也是秉持「民主大聯盟」理念，不完全都是民進黨，只要好人才，不管是其他政黨或社會傑出人才，都樂意邀請。

這句話雖然說得漂亮，但市井小民心知肚明，這也是選舉後的考量。基於賴清德只有四成的得票率，以及民進黨立委席次大失血，跌下國會第一大黨寶座，賴清德不得不展現謙卑、彎腰的姿態，讓未來四年的執政好過點。

毫無疑問，選票的力量能提醒執政黨，別以為當選就能為所欲為，遑論民進黨高官和立委，還外遇桃花朵朵開，簡直把台灣當成「另類的美麗島」。

全國民眾要爭取自己的權益，必須把握機會，從踴躍投票、選擇正確開始。