全方位激勵 解決護理人力荒

衛福部廿六日公布各層級醫院三班護病比標準，希望藉避免護理人員過勞來留才，預計三月一日上路，但因為護理人力需求拉高，整體護理人力缺口推估約七千五百人。衛福部在今年健保預算中編列四十億元專款強化住院護理量能，依大夜班、小夜班發給獎勵金，但是護理界有不同聲音，認為白班也應該加薪，不是只加夜班。

在教育部最近舉行的全國大學校長會議中，專科教育學校聯盟提案擴大五專護理科招生名額，以解決國內護理人力不足的困境。但護理界也表示，學生數並不是不足，問題是護理科系畢業生留任醫院的意願很低。衛福部照護司表示，去年一共有三千四百名護理人員回流，僅一千人回到醫院，多數去了長照機構。

只是片段式夜班加薪的救急計畫，有效嗎？如果你是護理人員，政府說今年撥特別預算加津貼，那明年呢？以後呢？如果沒有遠景，你願意現在投入醫院的護理工作嗎？針對護理人力荒，政府不能只是放煙火式的撒錢，應該要有全方位的報酬策略。

全方位報酬策略的理論基礎之一，是馬斯洛的「需求層次理論」。馬斯洛認為人的激勵要按需求層級去設計，由低層級的需求開始，逐級向上發展到高層次的需求。需求層級由低階到高階共五層，分別是生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求及自我實踐需求。安全感是屬於要優先滿足的低階需求。薪資在馬斯洛的需求層級上只是屬於較低階的生理需求、安全需求，全方位報酬策略還要考慮人的高層級需求。

根據激勵大師Frederick Hereberg的雙因子理論，他認為影響工作的因素可分為保健因子與激勵因子兩項。保健因子包括工作環境、同事關係、薪資等；保健因子與工作的外在環境有關，條件充分時只能消除員工的不滿足感，而無法增進員工的滿足感；而激勵因子包括成就感、認同感、責任與成長的可能性等，激勵因子直接與工作有關，能夠使員工積極的工作。

大專畢業的年輕護理人員執業幾年後，因為家庭因素，如果常要上大小夜班，很難兼顧家庭生活，只好離職。找只是白班的護理工作或在醫院堅持只做白班，就必須忍受比年輕的學弟妹低的薪資，有經驗卻工資更低，情何以堪？試想醫師也有輪夜班的問題，但通常是住院醫師輪，年輕的時候體力好也比較沒有家庭生活壓力，輪個幾年沒有問題，撐幾年後升任主治醫師，比較少夜班，薪資又提高，所以很少醫師會在壯年離職。

以夜班加薪來留任護理人力，只是考慮保健因子，缺乏激勵因子，沒有滿足護理職涯發展受尊重及自我實踐的需求。現在已經有護理人員臨床專業能力進階制度，由Ｎ１到Ｎ４，像是住院醫師訓練由Ｒ１到Ｒ４，為何護理人員不能在Ｎ１到Ｎ４階段擔任大小夜班主力？完成進階之後，主要是上白班，但尊重年資與經驗，薪資比Ｎ４高，而不是上白班的資深護理師就是領低薪，如此才可能讓護理人員願意留任，願意撐完Ｎ４，因為有前景。當然底線一定是錢從哪裡來？如果社會不願意投資健康、投資醫事人力，就不應該抱怨生病沒人照護了。