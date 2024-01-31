科技．人文聯合講座／盲聾 2024

在大選過後，「年輕人」頓時變成了熱搜字；各陣營也紛紛召開檢討會，希望「傾聽年輕人的聲音」。身為老師，我樂觀其成。然而我也憂心，若政黨真正在乎的僅是年輕人的選票，而非年輕人的福祉；很快地，年輕人的怒吼聲就將響起，造成動盪。四十年前羅大佑曾在《盲聾》中唱道「昨日的信仰，已變成了過去狂熱猶存的餘溫」，那份悲涼的吶喊，希望不要重演。

如果真誠的傾聽是愛的展現，那麼虛偽的傾聽則是詐騙。同樣是雙充滿關愛的眼神，「真聽者」會在乎您的需要，而「假聽者」所盤算的，只是您的選票。因此，如何區辨真心與假意，不僅是年輕人的必修學分，也是所有人一輩子要學習的功課，而且不分選前選後。

然而我不得不承認：要說服年輕人接受上述觀點，或在其他議題進行溝通，已非易事！網路傳播的發達，不但強化了理念的群聚效應，也讓不同年齡層間的衝突升溫。例如，當我們認為年輕人冥頑不靈時，他們可能把我們視為食古不化；當我們苦勸同學們愛拚才會贏時，他們則會抱怨再怎麼拚，也買不起房。面對未來的主人翁，我眼前一片朦朧。

站在代溝兩端的世代，總認為對方有許多盲點，且聽不進彼此的觀點。這個「盲聾」現象的惡化，已成為社會隱憂，連帶造成國力之遲滯。要化解代溝兩端的對立，傾聽常被認為是第一步。這個觀點雖看似優雅，事實上卻成效不彰。因視而不見，聽而不聞，導致溝通不良、不歡而散的例子，比比皆是。在嘗試錯誤多年後，我終於體會到：傾聽始於信任，而信任始於重諾。簡而言之，當說話算話的品牌建立後，彼此心裡的那道防線才能放下，展開傾聽與對話。

許多長輩常把年輕人的冷漠歸咎於電腦和手機。因為一開機，他們就可在網路世界暢聊；在他們的世界裡，陌生的網友都比長輩們有趣多了！我接受這個事實，但不認為這是溝通障礙的起因。當大人們制定了許多急功近利的遊戲規則，讓許多炒短線、放煙火的虛工一再嘗到甜頭，我們又怎能期待這些自幼受教於扭曲環境的年輕人，具有重諾、感恩的情操？這些未來的主人翁出社會後，很可能會變本加厲，讓世代衝突更加嚴重，甚至棄同儕於不顧，爾虞我詐，使道義蕩然無存。最後的沉淪，就是社會的崩解。

若要在二○二四年止血，代溝的兩端都需以「真聽」取代「假聽」，甚願做出某程度之犧牲。例如，老師們實不宜再製造「分數通膨」，以高分討好學生，或棄品格薰陶與專業訓練不顧，僅把學生訓練為「論文製造機」，以圖謀獎項；同學這端也應提升自己「聽忠言、忍逆耳」之能力，多體會師長們掏心掏肺之情；盲目的反對，只會使長輩們撕心裂肺，兩敗俱傷。總之，化解二○二四年的盲聾，勢在必行。也希望台灣十一個月後，會變得更好。（作者為台大教授、出版中心主任）