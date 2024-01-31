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文資的碑傷心事

聯合報／ 黃如輝／工（嘉縣朴子）

日前台南大南門碑林遭人潑灑不明液體造成損毀，大眾對這樣的新聞關心恐怕少之又少，一般人看到這樣的石碑，大多也只是「有歷史」的感覺。

大南門碑林的保存現況雖不完善，但起碼集中保管比散失來得好。過往台灣因石材質地不佳加上取得不易，民間常用沙岩雕刻，風化程度更是嚴重。日前筆者參觀某廟宇時，細看廟內保存重修者捐款石碑，不少是民國卅九年任職虎尾糖廠的員工，從捐款金額大約可知是舊台幣「四萬換一塊」的年代，因石材質地不佳，有些人名與捐款風化模糊難以辨識，加上碑前還堆積雜物，不僅辨識困難遑論研讀。

這些具有地方歷史意義的石碑，有不少被棄置戶外任由風吹雨淋，筆者在田野調查中發現有清乾隆墓碑，就被怪手翻斷成兩截棄之路邊。也許這些石碑說不上有多大的文獻價值，但至少對於研究區域史或人群互動發展史仍具有意義。我們應思索，也許能讓類似石碑與復刻石碑同時存立，讓原本的石碑可以集中收藏或妥善維護，以減少被自然或人為破壞。再者，石碑內容也許枯燥無味，但若能從旁教導民眾學習拓碑，讓石碑不再是冷冰冰的文資，吸引民眾加入研究，更能達到文資保存的意義。

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