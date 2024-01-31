施政差不僅藝術品遭殃

環保組織成員不滿法國農政失效，日前到羅浮宮名畫「蒙娜麗莎的微笑」展場前，朝該畫潑灑湯汁抗議。

近代藝術品成為民眾抗爭下的受害者，蒙娜麗莎案並非首見。英國國家美術館典藏的西班牙大師維拉斯貴茲唯一裸體畫「維納斯梳妝」，是蒙娜麗莎畫作尺寸的兩倍多，壯觀且美感，被藝術界公認是眾多維納斯畫作中，最具靈慾特質者。一九一四年，這幅畫作被一位女權主義抗議者進入博物館，公然持刀劃破維納斯美麗的背部，無數全球愛畫者心痛不已。

話說回來，不論中外，歷史上挑戰公權力的作為，未必都是和平文明。台灣街頭抗爭，直攻立法院，攀越蛇籠，衝撞維安人員等畫面，歷歷眼前。今年初大選前的萬里「賴皮寮風波」，在輿論抨擊不斷下，雖原本駐守的維安人員與住宿設備等撤走，並有意曝光示眾，但暗地裡仍布暗椿守護；其用意正是防範抗議人士，可能損壞房舍或周邊花園步道等行為。

台灣的暴力抗爭，大規模者前有高雄美麗島事件，稍小規模者有台北太陽花攻占立法院，姑不論其抗爭成果的程度如何，單就抗爭與反抗爭的動員能量波及無辜者，從社會穩定層面衡量，絕非吾人所樂見。

何謂波及無辜？抗爭現場乃至抗爭面擴展，造成商家與庶民移動或者謀生不便。舉近日長榮航空機師醞釀罷工為例，儘管勞資已協商平息，但已經付費的旅遊群眾及旅行業者們，因退票或退房等財力與時間，均耗損無數，成為無辜的大族群。

未來的賴政府務請正視：現今台灣能源政策不當，詐騙案年增，居者無其屋，長照求無門等等，與全民利害關係至鉅的「使用價值」（Use Value）被棄置漠視。易言之，統稱「社會福祉」的使用價值，被公部門忽略了；從新冠肺炎疫情期間，疫苗欠缺以及醫療系統因為人力與設備匱乏，幾近崩解，均是被罔視的使用價值的長年沉痾所致。難怪聯合報社論會說，「台灣虛擲三年疫情時光」。

筆者前述解讀的社會價值，亦多未能在疫情三年精準地重建，攸關社會福祉的使用價值，務必再復興。否則，賴政府未來可能面對的民怨出口，極可能不會只發生在博物館。