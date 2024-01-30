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網紅想紅 紅線不能踩

聯合報／ 趙哲聖／開南大學資傳系助理教授（桃園市）
網紅詹姆士（呈）近期上傳影片，片中他在全聯、家樂福從商品架拿零食、飲料，打開包裝食用後放回，稱「吃東西免錢」及「不喜歡放回去」。記者李奕昕／翻攝
網紅詹姆士（呈）近期上傳影片，片中他在全聯、家樂福從商品架拿零食、飲料，打開包裝食用後放回，稱「吃東西免錢」及「不喜歡放回去」。記者李奕昕／翻攝

網紅「詹姆士」近日陸續在超市賣場，直接拆封架上商品並吃喝後再放回，並將過程錄影放上網路炫耀，一副「反正不會被發現」的態度。

這類網紅所延伸的錯誤價值觀，近年大量複製到青少年或大學生的社群模式。從生活社群、商業行銷，甚至到政治宣傳，這些擴散的粉絲文化，逐漸擴大社會影響力。

例如日前兩位直播主Toyz與超哥，在直播中像是表演，又近真實的打架，占據了社會新聞多時的版面。直播打架事件，對社會做了最不好的示範，但兩位網紅似乎更有了支持的觀眾，網路流量擴大。

網紅文化之所以會產生，主要原因是由於人們娛樂需求的多樣化，浮誇行為經過原創性的演繹之後，使網民不用動腦深思，從直覺觀看新媒體的過程中得到快感。但由於網路的自由無邊和價值觀的不同，難以認定「成功者」的定義，造成人們對網紅行為的評論或觀念也有著很大的差異。「流量大就是錢」，只要能讓人點閱，就能分潤到錢財。

從YouTube、IG或抖音上的表演中學到的展示經驗，一直伴隨著手機原生世代，就像廿世紀培養了沉浸在電視氛圍中的「電視迷」，廿一世紀培養了追逐網路社群影響力的「網紅迷」。但是，許多網紅在操作注意力經濟的方式與資訊素養很差；像此次亂開商場中的食物偷吃又放回，還PO在網海中供人觀看，只顧網路快速成名的捷徑，卻也掉入身敗名裂的陷阱。

其次，法律與道德觀念拋之腦外，網紅迅速獲利的方式，更是動搖青少年的金錢觀念。有量有話就大聲，「以量致富」的錯誤迷思，連帶拖垮原本腳踏實地、誠實勤勞的工作精神與價值觀。各種非典型的想法就會出現，為了增強訂閱者的黏著性，而不停地展現或表現，迷因擴散下，浮誇、炫耀、情色、特異變成主流。

然而，隨著資訊世代，多數人透過數位平台獲取新聞資訊已成為主流，YouTuber、網紅等KOL（網路意見領袖）的影響力已不容小覷。網紅在眼球經濟與媒體近用的行為中，有表演程度好壞與商業介入與否的問題，但已經是媒體發展中重要的基因，不能因為表演的舞台位於「虛擬」的網路中即能「隨便為之」。

網紅手上握有和媒體相等的武器，言論自由不能無限上綱；網路上的廣告代言與業配，一樣不能踩到法律紅線。不能只是想紅，網紅們還是要守住分際，尊重社會上的普世價值。

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