總統赴立院國情報告 應即問即答

憲法規定「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」，但此規定從未具體實踐。新一屆立法院國民黨團目前正在研議，將要求賴清德就任總統後赴立法院國情報告，並將採「即問即答」方式，民眾黨對此表示贊同。民進黨則認為，總統赴立法院國情報告不能接受「即問即答」，否則形同總統接受立法院質詢，也將形同總統對立法院負責。民進黨認為，在我國憲政體制中，行政院對立法院負責，而民選總統對人民負責，並不對立法院負責，因此總統赴立法院國情報告若採「即問即答」方式將有違憲疑慮。

事實上，「總統接受國會質詢形同總統對國會負責」的看法有待商榷。以我國地方制度為例，直轄市長、縣市長等地方行政首長由地方人民選出，地方議會議員亦由地方人民選出。在法理上，行政首長與議員分別對人民負責，行政首長固然不對地方議會負責，但受地方議會監督與制衡，故仍有行政首長到議會備詢的制度。換言之，議會質詢行政首長，乃是議會監督制衡行政首長的機制，並不意味地方行政首長對議會負責。同樣地，總統赴立法院國情報告後若接受立委「即問即答」，即使形同接受質詢，也不代表總統向立法院負責，而是代表立法院對總統的監督與制衡。

或有論者認為，質詢制度是以英國為代表的內閣制中，內閣對國會負責的制度設計，而以美國為代表的總統制國家，總統既然不須對國會負責，因此總統不須接受國會質詢。但這樣的觀點其實是將美國與總統制完全畫上等號，誤以為全世界的總統制國家都跟美國一樣。事實上，在美國以外的許多總統制國家，國會皆有質詢總統的權力。簡言之，國會質詢行政官員乃至總統的制度並非內閣制的專利，而是各種不同憲政體制（包括我國的半總統制）都可採行的制度。

聽取總統國情報告既然是立法院監督制衡總統的權力，則立法院應有一定的裁量空間決定聽取總統國情報告的方式，包括是否採取實質上形同質詢的「即問即答」方式。在制度設計上，若總統進行國情報告後完全不接受立委「即問即答」，立法院聽取總統國情報告之制度，對總統所能發揮的監督制衡功能將非常有限。

我國目前《立法院職權行使法》規定，立委於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，提出問題，而委員的發言，經總統同意時，得綜合再做補充報告；亦即總統向立法院國情報告後得僅接受立委「即問統答」，有意為總統設防線以避免總統接受立委質詢，以為總統接受立委「即問即答」將導致總統對立法院負責而違憲。但目前的法律規定，反而將憲法中總統赴立法院國情報告的制度功能空洞化。

因此，國民黨與民眾黨要求未來總統赴立法院國情報告應採「即問即答」的方式，並無違憲之疑慮，但可能與目前法律的規定有所牴觸。國民黨與民眾黨當務之急，是新國會上任後修正《立法院職權行使法》中，立法院聽取總統國情報告的細節規定，除了可規定總統應於立法院每會期到院進行報告，而將該制度常態化之外，也可規定總統於國情報告後應接受立委「即問即答」。透過這樣的法律規定，憲法中總統赴立法院國情報告的制度功能將更能夠充分落實。