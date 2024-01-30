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掌立院 須能亂中求同

聯合報／ 紀俊臣／台北大學公共行政暨政策學系教授（新北市）
將角逐下屆立法院長的國民黨立委當選人韓國瑜，以及現任立法院長游錫堃（左二），各自拜會民眾黨立法院黨團，立委當選人黃國昌（右三）分別接待。記者林伯東／攝影
將角逐下屆立法院長的國民黨立委當選人韓國瑜，以及現任立法院長游錫堃（左二），各自拜會民眾黨立法院黨團，立委當選人黃國昌（右三）分別接待。記者林伯東／攝影

第十一屆立法院三黨不過半，二月一日的正副院長選舉，究竟藍綠白三黨誰能勝出，已成為熱門話題。由於民眾黨意圖運用八席立委影響藍綠候選人出掌立法院，而有一連串「既想合作又想壟斷」的話題操作。輿論對立法院長的角色與功能各有不同解讀，卻多有偏頗之處，實宜由形式上和實質上，亦可說成文與非成文的，甚至還有若干潛規則來討論。

立法院長是立法院院會的主持人，立法院長應嚴守議事中立，使立委皆能善盡議事言責，以監督行政部門，這可以英國平民院為例。平民院議長是在英王宣布國會開議後，即以政治中立的原則主持議事並綜理院務。為使議長能中立主持議事，英國乃以制度化或潛規則方式，促使議長安枕無憂，例如議長不再過問黨務，在單一選區不再有對手競爭，連選皆可連任。美國的情形則完全相反，如參議院係由副總統主持議事，眾議院則由該院多數黨領袖出任議長，其完全不以全民利益為考量，政黨利益係參眾二院議長主持議事的唯一原則。

中華民國立法院長制度究竟係採美制或英制？如以院長係由區域產生或不分區席次取得資格言之，其權位既皆受之於所屬政黨資源，如何政治中立？姑且不論威權時期的立法院長係執政黨的中常委，解嚴後立法院長仍在各政黨扮演「決策圈」成員的角色。甚至民進黨完全執政後，立法院長形式中立，實質卻完全實踐政黨中心主義，通過任何法案皆以貫徹政黨立場為依歸。

就成文或非成文，乃至潛規則言之，立法院長主持議事中立，係立法院組織法第二條所明定，但未中立又如何？法卻未加規定，以致民進黨籍院長扮演貫徹政黨的政策執行角色，這可由八年來的立法院議事作為得到佐證。此外，立法院累積的議事潛規則多到不易熟諳，但它是化解議場紛爭，不致在議場幹架的秘方。

新任立法院長即將產生前夕，所有立委固皆有其政黨立場考量，但下列情形卻需多所斟酌：我國的立法院議事規則，係採先付委再二讀的美制；此與英制先二讀再付委的情形完全不同。因之，院長對議事規則如有任何修正，宜由美制的優劣點去衡量，而非由英制的「絕對中立」去斟酌。

國會龍頭固然要本諸議事中立原則，促使立委平等行使議事職權，以監督公部門，但主持議政的「民主素養」尤其重要；不必要的朝野衝突，應有化解能力，而非火上加油，更不該發表一些似是而非的議事冷笑話。

立法院長上任後即應熟悉議事規則，不僅須熟稔立院本身的規則，且應由議事幕僚簡報重要民主國家的國會規則，使院長得以增強議事行政知能，並能適時應用。尤其在三黨不過半的政治生態，不但預算案、法律案要獲得可決已有困難，人事同意權行使更是難上加難，卻有非通過不可的政治壓力。經常性的朝野協商，不僅要有豐富的議事經驗，更該具備三兩撥千斤、亂中求同的智慧和耐力，這才是諸位立委考量誰可勝任院長職責，從而投下選票之唯一立論基礎和行為前提。

立法院 民進黨 英國

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