快訊

評估蓋熊本2廠 日媒：台積電最快2月6日揭曉

國會龍頭戰…藍今閉門會民眾黨團 綠批密室協商

聽新聞
test
0:00 / 0:00

完善少事法配套 讓孩子平安成長

聯合報／ 游毓蘭／國民黨籍立法委員（台北市）

去年十二月廿五日，新北市國中生在校被捅死的悲劇，對當時的選戰投下石頭，引起陣陣漣漪。當時討論的焦點，多在為何孩子在校園裡會有生命安全之虞？為什麼殺孩子的另一個孩子如此凶狠？過去多年來我們保護的兒少權益，反倒成為保障惡人、傷害善良的屏障？甚至，社會上出現的鄉民正義，還直接到紐約時報廣場去登廣告，讓殺人者與教唆殺人者「名揚海外」，也為出資為求一爽不計成本的網紅迎來掌聲。

日前被害學生出殯，心碎的父母也發表「殺人償命、速審重判」公開信，沉重呼籲司法機關成為人民安全的保護傘，為無辜受害者伸張正義，殺人和教唆者應受刑罰。家屬說，面對法律嚴謹檢視被害人，希望同等標準審視教唆者及殺人者，使其受到懲罰。祈求法院能公正嚴判，真正替兒子討回公道，不讓「年齡」導致司法成為失衡的天秤，不斷犯錯成殺人魔者，還可一再被保護。

為人母親也為人師長的我，能夠同理被害人父母的椎心之痛，也希望孩子們能夠平安的成長，但是缺乏配套地加重少年犯刑責，恐怕不是解決之道。過去四年，我對少年事件處理法新制上路後，配套措施、人員經費的付諸闕如，不知提過多少次質詢，但是在民進黨完全執政的現實下，在野黨委員的質詢比蚊子咬還輕，政府理都懶得理！

隨著選戰結束，新北少年在校被刺死的慘劇，還能留下多少漣漪？能不能帶動兒少安全改革？說真的，我沒有信心。

因為就連攸關全民的交通安全，民進黨亦自有一套兵來將擋、水來土掩的因應之道。為了扭轉行人地獄的惡名而通過的道交條例記點制，除了在施行前喊停外，新會期可能就會再修回來。剛通過的道路安全基本法，希望在道安會報中能納入民間團體的聲音，而才公布的中央道安會報委員名單中，四十一名委員中有部會首長和縣市長等卅五位當然委員、六名學者，完全沒有路權與交通安全的民團代表。

英雌所見略同，昨天民意論壇王如玄律師的〈打破高牆　改革少年司法〉，其中的論點與希拉蕊．柯林頓在一九九六年寫的〈It Takes a Village〉相似，希拉蕊說必須同村協力才能讓孩子平安成長。王如玄日前也問：「在少年事件路上，國家社會丟包了誰？」

少年事件法新制於今年全面上路，在曝險少年部分，要求各縣市政府成立「少年輔導委員會」，以「行政輔導先行」方式，減少少年觸法的可能。請問，各縣市長有真心了解少事法的需求？有遴聘適任的委員（還是像中央的道安會報）？有給予足夠的輔導資源與人員？有建立溝通共識的平台嗎？

孩子是我們的未來，但是很多孩子因為我們的失責，見不到他們自己的未來。希望新政府、新國會必須打破藍綠，共同思考解決之道。

殺人 司法

延伸閱讀

政院首開中央道安會報 通過國家道安綱要計畫

國三生割喉案…父沉痛聲明「殺人償命」： 不該以年齡保護殺人者

113學測社會／歷地公3科緊扣！這類題目幾乎每年考 補教估五標：頂前標均升

新北地院警告不能提割頸案「乾哥乾妹」掀民怨 司法院發聲了

相關新聞

阻卻違法 教師真能安心？

新北國中生割頸命案後，教育部擬在輔導與管教學生辦法中新增教師「阻卻違法」事由，讓教師在遇到學生攻擊、自傷時，得以採取必要...

大屋頂下／大一中架構（下） 施明德遇到郝柏村

二○一二年五月間，台灣的高希均與大陸的李開復兩位先生共同組織接待了一個台灣參訪團，賓客皆是中國大陸背景的菁英，來自大陸、...

科技．人文聯合講座／共同努力，幫助弱勢孩子的學業

最近新聞報導一個校園慘劇，居然有人在校園裡用刀殺死另一名學生。很多教育界人士指責教育部沒有給老師足夠的權力來管制學生，因...

缺科技監管 長照蟑螂橫行

高雄市某居服機構偽造簽名或私刻印章浮報費用，二年多來涉嫌詐領近千萬，高雄市衛生局接獲檢舉卻僅中止派案，也未追回不法所得。...

退休公職醫師的另一扇窗

日前聯合報專文探討公立醫學中心屆齡退休醫師留任課題，提到延聘時的薪資可維持全薪，然暫停發放退休金。後者係依現行「公務人員...

完善少事法配套 讓孩子平安成長

去年十二月廿五日，新北市國中生在校被捅死的悲劇，對當時的選戰投下石頭，引起陣陣漣漪。當時討論的焦點，多在為何孩子在校園裡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。