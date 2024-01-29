完善少事法配套 讓孩子平安成長

去年十二月廿五日，新北市國中生在校被捅死的悲劇，對當時的選戰投下石頭，引起陣陣漣漪。當時討論的焦點，多在為何孩子在校園裡會有生命安全之虞？為什麼殺孩子的另一個孩子如此凶狠？過去多年來我們保護的兒少權益，反倒成為保障惡人、傷害善良的屏障？甚至，社會上出現的鄉民正義，還直接到紐約時報廣場去登廣告，讓殺人者與教唆殺人者「名揚海外」，也為出資為求一爽不計成本的網紅迎來掌聲。

日前被害學生出殯，心碎的父母也發表「殺人償命、速審重判」公開信，沉重呼籲司法機關成為人民安全的保護傘，為無辜受害者伸張正義，殺人和教唆者應受刑罰。家屬說，面對法律嚴謹檢視被害人，希望同等標準審視教唆者及殺人者，使其受到懲罰。祈求法院能公正嚴判，真正替兒子討回公道，不讓「年齡」導致司法成為失衡的天秤，不斷犯錯成殺人魔者，還可一再被保護。

為人母親也為人師長的我，能夠同理被害人父母的椎心之痛，也希望孩子們能夠平安的成長，但是缺乏配套地加重少年犯刑責，恐怕不是解決之道。過去四年，我對少年事件處理法新制上路後，配套措施、人員經費的付諸闕如，不知提過多少次質詢，但是在民進黨完全執政的現實下，在野黨委員的質詢比蚊子咬還輕，政府理都懶得理！

隨著選戰結束，新北少年在校被刺死的慘劇，還能留下多少漣漪？能不能帶動兒少安全改革？說真的，我沒有信心。

因為就連攸關全民的交通安全，民進黨亦自有一套兵來將擋、水來土掩的因應之道。為了扭轉行人地獄的惡名而通過的道交條例記點制，除了在施行前喊停外，新會期可能就會再修回來。剛通過的道路安全基本法，希望在道安會報中能納入民間團體的聲音，而才公布的中央道安會報委員名單中，四十一名委員中有部會首長和縣市長等卅五位當然委員、六名學者，完全沒有路權與交通安全的民團代表。

英雌所見略同，昨天民意論壇王如玄律師的〈打破高牆 改革少年司法〉，其中的論點與希拉蕊．柯林頓在一九九六年寫的〈It Takes a Village〉相似，希拉蕊說必須同村協力才能讓孩子平安成長。王如玄日前也問：「在少年事件路上，國家社會丟包了誰？」

少年事件法新制於今年全面上路，在曝險少年部分，要求各縣市政府成立「少年輔導委員會」，以「行政輔導先行」方式，減少少年觸法的可能。請問，各縣市長有真心了解少事法的需求？有遴聘適任的委員（還是像中央的道安會報）？有給予足夠的輔導資源與人員？有建立溝通共識的平台嗎？

孩子是我們的未來，但是很多孩子因為我們的失責，見不到他們自己的未來。希望新政府、新國會必須打破藍綠，共同思考解決之道。