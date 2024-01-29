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阻卻違法 教師真能安心？

聯合報／ 李嘉賢／教育工作者（嘉義市）

新北國中生割頸命案後，教育部擬在輔導與管教學生辦法中新增教師「阻卻違法」事由，讓教師在遇到學生攻擊、自傷時，得以採取必要的強制措施，不必擔心事後被告。

乍看之下，「阻卻違法」好像是教師行使管教權時的保命符，但過往教育部公布的諸多辦法，常有含糊不清的情形。加上現在親師對立、缺乏信任關係，單憑「阻卻違法」一條，未必能免於對簿公堂。

以學生攻擊事件來說，究竟是嬉戲打鬧或攻擊事件，便有不同的解讀標準，當教師以攻擊事件介入處理時，事後家長或學生也可辯解為嬉戲打鬧，是教師濫用職權，刁難學生，將事件層級升高所致。所謂「必要的強制措施」也有不同的認定標準，教師覺得必要的措施，家長未必認可；而家長覺得事發當下教師應該採取的手段，教師可能沒有使用。這些都會衍生後續的糾紛，甚至讓親師生三方的關係更加惡劣。

更重要的是，教師如何證明管教符合「阻卻違法」事由，是要拿手機自拍錄影或必須有第三人在場作證？需要動用到「阻卻違法」肯定是緊急狀態，究竟是要先阻止事件惡化，還是先自證清白，大概也考驗著學校與教師的智慧。教育部必須把「阻卻違法」明訂清楚。

教師 教育部 命案

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