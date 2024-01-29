科技．人文聯合講座／共同努力，幫助弱勢孩子的學業

最近新聞報導一個校園慘劇，居然有人在校園裡用刀殺死另一名學生。很多教育界人士指責教育部沒有給老師足夠的權力來管制學生，因此老師們也無法知道學生有沒有帶武器到學校。這當然是正確的，可是我們也應該注意到更基本的問題，一個孩子走偏了，他也許無法帶刀進入學校，但是他總可以在校外做非常不好的事情。所以問題是要好好地檢討，為什麼一個國中生會想帶刀進入校園？

希望大家知道，我們的社會的確還是有孩子走偏了，他們多半是來自經濟弱勢的家庭，學業程度又完全跟不上，對自己的前途毫無信心，附近又有一些黑道幫派，所以他們因此會有逞勇好鬥的想法，也因此會造成大的悲劇。

我們必須要幫助這些孩子，可是要幫助這些孩子，不能靠道德勸說。我們不能對一個窮小孩說，天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨…這個孩子一定回答說，我本來就不期盼天降大任於我。但是，根據我的經驗，如果一個弱勢孩子功課不好，只要我們將他的功課搞好了，他會忽然發現自己將來可以找到很好的工作，當然他也不會再想去和社會的壞分子鬼混了。

其實我國一直有一個很基本的問題，沒有因材施教。因此，一個孩子在小學如果有功課落後的現象，教育制度還是會讓他繼續升級，他就被迫上愈來愈聽不懂的課。如果家庭經濟情況好，家長會設法幫他的忙，請家教、送補習班或者家長自己教。家境不好的孩子，父母當然也不會教，其結果是，這個可憐的孩子即使想用功，也做不到了，因為他上課時完全聽不懂。

很多國中校長發現有些學生ａｂｃ寫不全，最基本的數學也不會。我很同情他們，因為我國的小學沒有把關，學生到了國中就完全學不好了。

要請教育部徹底地施行因材施教，似乎是相當困難的事，因此我在此呼籲社會善心人士幫助社會裡一些團體，鼓勵他們實施因材施教。只有如此，才可以幫助那些功課落後的孩子。

教育界不能只注意功課好的孩子，每一所學校如果有學生考上好的高中，就會用紅布條將這個消息掛在校門口。我曾經問過一些校長，有多少學生在會考中考不好，他們居然完全不知道有多少學生是落後的。教育部大概也不關心這個資料。

有些學生家境不好，但沒有和黑道接觸的機會，問題還不嚴重。問題最嚴重的是，有相當多的學生家境不好，再加上功課不好，非常容易被黑道吸引。政府不能不重視這件事。要剷除黑道，最重要的莫過於不讓他們吸引新血。如果教育部不注意這件事，我們的治安不會好的。

（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）