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名家縱論／中美既有鬥爭 也要聯合

聯合報／ 邱坤玄

最近以激烈鬥爭為主軸的美國與大陸關係，出現了聯合的現象，去年十一月中旬，拜登與習近平在舊金山會晤，開啟了聯合的路線，之後雙方在兩岸議題上的互動，顯現了一個關鍵的主題：大陸堅持的和平統一正面臨嚴峻的挑戰，雙方應該如何嚴肅面對，以避免大陸最終訴諸武力。

去年年底，美國學者葛來儀、白潔曦與柯慶生在「外交事務」期刊發表文章，主張美國對大陸不能只有軍事威嚇，更必須對大陸提供再保證，不挑戰大陸對台政策底線，質言之，要避免讓大陸認為統一的可能已完全喪失，建議賴清德如當選可以考慮凍結台獨黨綱。

值得重視的是柯慶生目前仍有美國國務院顧問的職務，他在二○○六到二○○八擔任副助理國務卿分管美國對兩岸事務，對於陳水扁推動台獨的冒進行為，具有管控的經驗。

接著在今年一月十一日美國白宮國安會以背景簡報方式宣稱，美國不支持台獨，並且罕見地表示「不對兩岸歧見最終解決方式採取立場，只要是以和平方式」，此一表態形同重申美國與大陸之間三個公報的基本精神，照顧到大陸的感受。

大陸對台也是和戰兩手，國台辦對我兩項選舉結果僅表示「民進黨並不能代表島內主流民意」，聯合的對象就包括百分之六十不支持及反對賴清德的民眾。相較於國台辦的聯合主軸，大陸國安部微信公眾號於一月十五日發表「反分裂法利劍高懸」的文章，就呈現堅決鬥爭的立場，當然對象就僅止於外部勢力與少數的台獨分子。

我大選後幾天，我邦交國諾魯就宣布與大陸恢復外交關係，中國大陸外交部發言人指出，一個中國原則已為聯合國大會二七五八號決議所確認，是國際社會普遍共識，中國大陸要凸顯應對台獨挑戰，仍擁有許多籌碼。

但是美國在台協會主席羅森伯格隨即指稱，聯合國二七五八號決議沒有決定台灣地位、沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，美國顯然對聯合的範圍有所區隔。

概括而言，目前美國不會與我國建交、不簽軍事同盟條約，同時約制我宣布台獨、改變國家固有領土、進行統獨公投，但是支持我充實防衛能力，支持他國與台灣維持邦交關係、支持台灣有意義參與國際活動與非以主權為單位的國際組織。

可以看出統一戰線的「聯左、拉中、打右」策略，就是要鞏固基本盤、拉攏中間分子，打擊對手，每一國家都應該善於運用，除了鬥爭之外，還要有聯合，才能有效保障國家利益。

美國與大陸都有內部問題需要處理，穩定與發展是雙方在今年之內最主要的目標，統一戰線的鬥爭與聯合將持續進行。我政府應利用此時機，適度對大陸釋出善意，檢討我國禁止大陸進口的產品中，開放對我影響小的項目進口，開放更多直航航點，開放組團赴大陸旅遊等，在五二○之前營造兩岸和緩的氛圍，也符合美國與大陸當前關係的走向。

（作者為政治大學東亞所名譽教授）

美國在台協會 台獨 國安會

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