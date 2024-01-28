公藝修法 管好評委才能對症下藥

我因為關心環境的美化，所以注意到公共藝術，且歷時卅年。可惜經歷這麼多年，政府也花費了將近一百億新台幣，卻不見振衰起敝，近年反而亂象叢生，所以監察院最近糾正了文化部，文化部也說要大幅度修法。問題是修法有無對症下藥？今天鬧得沸沸揚揚的問題，有些就是修法修來的，其一是代辦公司寫進法規之中，由此衍生了無數的問題。

明明公務員要辦的業務為什麼要找民間公司來代辦？一○八年就有六十六％的案子找了代辦，反觀未修法前還沒這麼亂。記得當初委員有一定的範圍，但是因為修法的關係，打破了最初的約定。當初一些公共藝術如北市捷運局辦理，並未出現代辦公司，卻做得有板有眼。當時的評委有規定限於哪幾種人，但修法後限定不見了，好像藝術家人人都可當評委。

最初的限制使大家不能隨便擔任評委。就像美國ＮＥＡ（國家藝術基金會）的公共藝術委員，只有「五種人」可以擔任，第一是美術館館長，第二是美術館研究員，第三是美術教授，第四是評論家，最後是本案的建築師。

所以，委員的聘用資格，必有明確的界定。但就是沒有藝術家列入其中，原因之一是怕球員兼裁判，因為藝術家較主觀，易有門戶之見，這點在藝壇來說原本是很自然的事，因為這樣，藝術家才能建立起自己的風格。但若由他來擔任審委，要去面對五花八門的風格，非我族類的作品恐就不易得到青睞。所以不僅美國ＮＥＡ委員，歐洲日本的藝術評委也大致相同，罕見藝術家名列其中，就連台灣從國外聘來的評委多半也是如此，不論是台北雙年展、花蓮國際石雕藝術季聘來的國際評委，多半都是館長、學者或評論家。

但台灣的情況特殊，根據公視的統計，全國的評委在文化部的專家學者名單中共有三六六人，藝術家就占了二四三人，高達六十六點三％。公視並說這些人多數均無公共藝術評論、社會雕塑的理論背景。故與國際評委的常態大相逕庭，如此評審起來便難以關照廣大的藝壇。有人問說關掉代辦公司後，公共藝術就會變好嗎？或說代辦公司太被汙名化了，其實評委是代辦公司的骨幹，有的還是代辦的主管，或者是代辦延聘的對象，故評委沒管好才是最大的問題。

一般說來，擔任評委應該屬於德高望重的人士，這樣才能服眾。現在台灣公共藝術的情況卻是隨時可以角色更換，受評者隨時可以變成評審者，這樣評選出來的作品會有公信力嗎？

所以ＮＥＡ與歐洲日本的評委限於五種人是有道理的，他們首先排除了藝術家去當評委，使評委能以更宏觀的角度去看藝術，而不至於黨同伐異。但是國內公共藝術的評委並沒什麼條件限制，其實即使是藝術家擔任評審，也應該看看他們有何具說服力的資歷，或者得過什麼大獎？但現況是只要為部定學者專家名單上的人都可以，有的甚至還可以自薦，卻都沒有經過鑑定，有些評委的資料還是錯誤的，所以受評者真的何其無辜！