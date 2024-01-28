推廣全民AI 向星看齊

台灣的半導體產業長期受到全球矚目，然而，隨著全球人工智慧的崛起，ＡＩ結合半導體晶片應用成為不可忽視的趨勢。從特斯拉ＡＩ人形機器人、三星ＡＩ手機、內含ＡＩ晶片的電腦和筆電、以及應用ＡＩ大模型的自駕車等案例，顯示由ＡＩ晶片所驅動的創新應用已成為ＡＩ發展主流。然而，台灣在發展ＡＩ的準備度卻遠遠落後新加坡，從英國傳媒Tortoise Media公布的二○二三年全球ＡＩ指數排名來看，台灣排名第廿六名，而新加坡則排名第三，僅次於美國及中國。

為什麼新加坡發展ＡＩ可以大幅領先台灣？從文化層面來看，台灣「愛拚才會贏」即「想贏」的文化，讓台灣發展出高階晶片的技術實力和半導體生態系統。相對地，新加坡卻有「Kiasu」即「怕輸」的文化，這種不讓自己落後的心態使得新加坡在各方面的發展都能走在前面，尤其在建構「智慧國家」、推動數位經濟、數位政府、數位社會等方面。

新加坡政府透過「AI Singapore」制定完整的ＡＩ政策為新加坡ＡＩ發展提供動能，從而產生社會和經濟影響，培養本地人才，建立ＡＩ生態系統，透過「１○○個實驗」旗艦計畫務實解決各行各業導入ＡＩ所面臨問題，推動「ＡＩ學徒計畫」滿足產業對ＡＩ專業人才需求。另外，新加坡「GovTech」類似台灣的數位發展部，推動新加坡公共部門的數位轉型，下轄的「政府開源科技部」開發基於生成式ＡＩ模型的「Ｐａｉｒ」工具已被超過四千位公務員使用。新加坡的「國家人工智慧策略2.0計畫」推動全面的ＡＩ人才培訓計畫，更讓ＡＩ在新加坡成為全民運動。

對比而言，台灣雖在半導體技術上優勢明顯，但在推動全民參與ＡＩ讓ＡＩ應用深入各產業則落後於新加坡。新加坡政府以身作則，成為各種人工智慧解決方案的早期採用者，同時提供補助和共同資助計畫，促使企業和研究機構更積極參與ＡＩ創新。從新加坡全民ＡＩ的發展模式中，可以看到政府、產業、學術界的緊密協作，形成全方位的ＡＩ生態系統。對台灣而言，不僅需要保持在半導體領域的技術優勢，更需要透過全民參與、政府支持和產業協同，打造具有全球競爭力的ＡＩ生態系統，讓ＡＩ應用產業建構在半導體產業基礎上，成為台灣的另一座護國神山。