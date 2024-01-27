銘記大屠殺的普世責任

今天是國際社會悼念納粹大屠殺之紀念日，向在歷史上最黑暗時期中慘遭殺害的六百萬猶太人致哀。對許多台灣人來說，納粹大屠殺似乎是來自異國的遙遠迴聲，但它所傳達的教訓具有普世意義，更與台灣社會的核心價值產生深刻共鳴。

大屠殺不僅是針對一個民族的戰爭，也是針對人性本質的戰爭。一九四一年至一九四五年間，全世界目睹了難以想像的系統性暴行。猶太男人、女人和兒童像牛一樣被趕走，被剝奪了尊嚴，並在集中營中被屠殺。這一暴行並不是仇恨的自發性爆發，而是長期存在的反猶太主義的高峰─這種對猶太人的偏見給歷史留下了陰影。

人們可能會想，這與距離這些恐怖事件發生地點數千英里之外的我們有什麼關係？答案不在於地理上的距離，而是人類共同道德價值上的接近。對猶太人或任何少數民族的仇恨構成了全體的挑戰。它腐蝕了我們社會的結構，破壞了將我們聯繫在一起的尊重、同理心和相互理解的紐帶。

台灣致力於民主、人權和社會和諧而受到肯定。這些不僅是政治理想，也是自由社會的命脈。納粹大屠殺清楚地提醒人們，當這些價值觀被拋棄時會發生什麼事。當仇恨不加遏制地蔓延，當冷漠取代了警惕，當人性被否定時，我們就會走上了一條難以想像痛苦的危險道路。

不幸的是，對猶太人的憎恨仍然存在於我們的世界。去年十月七日哈瑪斯突襲殺害以色列平民、綁架人質，使世界各個角落的這種仇恨達到了難以忍受的程度，反猶太主義的高漲不僅威脅猶太人的安全和生命，也是對人類社會核心價值的挑戰。

「永不再犯」是一個經常與大屠殺紀念日聯繫在一起的詞語。這是一個誓言，是確保此類暴行不再重演的集體承諾。但這句話絕不是一個被動的承諾；它們必須激勵我們採取行動，特別是為了紀念在大屠殺中喪生的人，我們必須積極培育理解和寬容的文化。我們必須教育我們的年輕人了解偏見的危險以及反對一切形式的偏執之重要性。

這是我們共同的普世責任。