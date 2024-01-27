彩虹眷村裡 老兵的哀愁

黃永阜先生走了，留給我們許多美麗絢爛的回憶以及有待深思的老兵哀愁。

十幾年前，退休賦閒的黃永阜開始在鄰里房舍的牆壁彩繪作畫，畫出彩虹般美麗的景觀，吸引了媒體的報導以及民眾的造訪，彩虹眷村之名不脛而走。黃永阜的才華與創意為台灣誕生了一個名聞中外的重要景點，也讓我們得以一窺許多來台老兵的落地軌跡。

值得注意的是，彩虹眷村並不是國防部列管眷村，而是一群以中低階退伍老兵為主的平房聚落，其中有人是租客，也有人是產權私有的屋主，黃永阜的房子就是三十多年前向其他老兵購買而來。

事實上，彩虹眷村旁曾經有三個列管眷村，分別是隸屬於陸軍十軍團的台貿五村、干城六村和馬祖二村，這三個眷村已經在多年前根據「國軍老舊眷村改建條例」完成拆遷改建，一般稱之為ＸＸ新城。

雖然都被外界稱為「眷村」，彩虹眷村和列管眷村卻有著非常不一樣的起源與命運。受限早年禁婚令和婚姻市場（男多女少）的限制，許多來台的中低階軍人未能及早成家，加上自身社經條件的限制，他們往往必須等到離營退伍之後才能考慮結婚一事，卻也因此失去申請入住列管眷村（在役軍人＋婚姻身分）的機會。

為了解決居住問題，這些單身未婚或是晚婚的來台老兵會自發地在都市空地或是列管眷村和軍營附近群聚而居，逐漸發展出規模不一的自力眷村，彩虹眷村即為一例，台北市的寶藏巖、七號公園預定地（大安公園前身）、十四十五號公園預定地、板橋浮洲大觀社區也都屬於類似案例，這是早年黨國體制無力解決，只好長期縱容之下而在各地形成的居住景觀，卻也是來台老兵早年落地成家的真實軌跡。

一九八○年代開始，年久失修窘態畢露的列管眷村陸續進行拆遷改建，原眷戶可以選擇領取輔助購宅款另遷他處，或是可以在繳交自備款後搬入改建新屋。相較之下，自力眷村就沒有那麼幸運，他們多數是在都市更新的過程中遭到拆除。十幾年來，多虧了黃永阜的創作，彩虹眷村沒有消失，而是在各界聲援搶救之中獲得保存機會。

如今，除了感念黃永阜老先生留下來的創作資產，我們也可以關注彩虹眷村此類居住類型的歷史背景與社會意義。