解決護理人力短缺 要從根本改善

聯合報／ 陳擷安／台大醫學教育暨生醫倫理研究所碩士（台北市）

據報載估計，僅二○二三年一年就有一點六萬至二點四萬名護理人力短缺，很明顯，需要採取緊急措施來確保國家醫療保健的未來。台灣護理人力短缺問題由來已久，而高風險、工作時間長、護理師壓力大等因素又加劇了這一問題。衛福部昨日公告各層級醫院的三班護病比標準，引起廣泛關注和討論。這一措施旨在減輕醫護負荷，但同時也揭示出醫療體系中嚴重的人力短缺問題。

首先，根據衛福部的公告，醫學中心、區域醫院和地區醫院都有了明確的標準，分別為不同班次的護病比。這是一個重要的標準，可以幫助我們更好地管理護理人力資源，確保病人得到適當的護理。

然而，現實情況是，我們面臨著嚴重的護理人力短缺，總體護理人員缺額高達七千五百餘人。減輕醫護負荷是迫切需要解決的問題，但同時也必須注意保護病人的權益。這一數字令人擔憂，因為人手不足會影響到病人的安全和護理品質。此外，實現新的三班護病比標準可能需要關床，這會對民眾的就醫權造成損害，尤其是在急診待床的情況下，問題更為嚴重。

大專院校教育聯盟提出擴大第五職業學院招生名額，目的是因為相信台灣的五專護理學體系是個可靠的護理師教育平台。該系統與「五+二計畫」相結合，可提高學生就業率，並有可能緩解嚴重的護理師短缺問題。

為實現這一願景，聯盟建議採取兩項戰略。首先，有保留名額的大學應該優先招收護理專業的學生。其次，在學院整體能力範圍內，應允許調整，為護理部門分配更多名額。

然而，教育部辯稱，主要問題在於工作環境，而不是培訓不足。儘管護理院校的招生名額增加了十％，應屆畢業生錄取率也有所提高，但教育部維持了招生名額的穩定。目前嘗試以產學研合作專班的方式，並與醫療機構合作開設量身定制的課程，旨在提高畢業生的就業前景，同時滿足對醫療專業人員日益增長的需求。

展望二○二四年，根本的改善是應加強工作場所安全，醫療機構必須實施嚴格的安全措施和全面的培訓計畫，以最大限度地減少工作場所事故和傷害。同樣重要的是培養一種文化，鼓勵護理人員報告不安全情況，從而主動緩解風險。

同時，倦怠是護理師的嚴重問題。工作量監控系統的實施，對於確保護理人員不會持續負擔過重至關重要。醫療院所應保持足夠的人員配備，以保障病人安全，同時維護護理人員的福祉。能否營造一個安全和支持性的工作環境是不容刻緩，優先考慮改善病患照護的工作條件，將可顯著影響護理人員的工作滿意度和福祉。

綜上所述，台灣護理人力危機需要綜合解決。雖然擴大五專學生的招生名額是個解決方案，但教育部，衛福部和護理界之間的合作至關重要，以創造一個可持續和有吸引力的護理環境，確保繼續為全民提供高品質的醫療保健服務。

人力 護理師

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