新政先衡量利「幣」

聯合報／ 高凌華／文字工作者（台北市）

公部門近年來不乏使用各種方式的「代幣」來進行某項目標的進行，如這幾天新聞看到的文化幣，還有北市去年推廣運動U-Sport的運動Ｕ幣等。就大多數人來說，多會欣喜接受這由政府提供的禮物，只可惜政府推出了政策，配套卻總是有所盲點。

文化幣的問題，新聞已有所見；而運動幣則是讓人措手不及，配套措施少，使用地點局限各區域運動中心，推出後，有些運動中心又因合約到期進行封館整修，要使用，就得跨區使用，加上第一波推行時間又短，相信有許多人後來不知道如何使用，最後就只是浪費了政府推行運動的美意，實屬可惜。

盼政府未來在推動這些嘉惠政策時，寧可考量規畫完善後再推出，才能讓目標更精準的執行，讓這些代幣能真正等值於賦予它的意義。

運動 多人 北市

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