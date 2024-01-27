文化幣案 見德育崩壞

由文化部規畫的「文化成年禮金（文化幣）」爆出兌現、轉售及濫用等亂象，對此政府表示民眾或店家不當獲利，將視情節輕重停權或法辧，但如此亦防不勝防，台語俗話說的好：「嚴官府出厚賊」，問題在於道德教育失敗。

《禮記中庸》有言：「君子慎獨，不欺暗室。」意謂君子在獨處時，即使別人看不見、聽不見，也要謹慎不苟，不做違反道德法律之事，不負良知，不欺內心，這也是過去公民與道德教育的重要內容。倘若孩子從未讀過這些古文記載的懿行典範，又如何涵泳道德良知，並展現不逾矩的言行舉止？

現下許多人不僅光明正大偷雞摸狗，就算有人喝斥，也要為自己的行為辯解，爭到臉紅脖子粗也沒有絲毫愧色，那些趕也趕不走的人肉占車位者的就是一例。何以我們的社會變成這般模樣？

當寡廉鮮恥之徒當上政府官員後，訕笑四維八德食古不化，將原本課綱中的道德條目與講禮義知廉恥的古文篇章悉數刪除，卻只教導孩子如何為自己爭權益、討公道時，就開始帶領下一代走向「世風日下，人心不古」的不歸路，文化幣之亂不過是道德崩壞的冰山一角罷了。