加薪討好役男 考核務須嚴謹

隨著兵役恢復一年役期，首梯役男於昨日入營接受八周入伍訓及四十四周部隊訓。役男於入伍結訓前將實施五天鑑測，鑑測不合格役男將被留訓一周補測，補測不合格者不核發證書，不得支領一萬八百元專業加給；惟接訓單位每個月會就役男不合格項目實施補測，合格後便能領取。國防部想為新制役男加薪，但亦有幾點值得斟酌處。

筆者在八十二年次以前出生，依規定服替代役一年，於成功嶺接受訓練時須受五天又四十小時初級救護員課程，內政部長並指示全力協助受訓役男通過測驗，取得初級救護技術員證照，在遇有急難時可發揮救護技能。

惟實務上部分役男用上課時間補眠，消防教官也會於考前提示考試範圍，實作時若役男做錯，教官亦會善意提醒，以致役男除非故意擺爛或掛病號，合格率均達九成二以上；但取得證照是否確有基礎救護能力，不無疑問。故新制役男專業證書考核上，應有更客觀嚴謹且具公信力的設計。

此外，目前各新兵訓練中心皆有民國八十三至九十三年次出生，服四個月軍事訓練之役男；更有部分八十二年次以前出生，須服一年替代役之役男，均領最低月薪六五一○元。渠等觀諸新制役男月薪可達二萬六三○七元，部分主戰部隊如特種勤務中隊，月薪更可破五萬七千元，難免有不平之鳴，嚴重影響軍心士氣。故相關考核務須嚴謹，才能避免為討好新制役男而變相加薪之譏評。

國軍之所以能擔負重任，捍衛國家安全，源自於官兵的愛國情操及武德思想；軍人一切行止皆應以「職責」為據，進退自亦不能僅以待遇為考量。而職責宣示正代表對工作的認同與執著，此一信念與堅持，屬官兵應效法與維繫的精神；每個軍人持志不懈地對自己認真、對國家忠誠，國軍才會有更團結鞏固與精煉的未來。