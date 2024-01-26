義務役上戰場 會戰力落鏈嗎

聯合報／ 張重玖／軍退（高雄市）
一年制義務役昨天正式上路，上午官田新訓中心迎來147人役男入伍受訓。記者劉學聖／攝影
一年制義務役昨天正式上路，上午官田新訓中心迎來147人役男入伍受訓。記者劉學聖／攝影

「台獨金孫」當選總統，國際公認最危險地區的台灣，令外界更加憂心。專家紛紛討論爆發台海危機的可能性，賴政府應積極調整對策，做好應付台海危機的整備。

戰爭皆有理由，且常出乎預料，打仗若僅依準則與兵法，那就準備打敗戰。無論政治、軍事、經濟各方面，皆要認清台灣四面環海，沒有豐富的天然資源，仰賴進出口貿易與科技產業。雖號稱比對岸自由民主，然斷交國家接連發生，「國無外交、國恆滅亡」的隱患已出現，政府還能高枕無憂嗎？

有人說台灣被海洋環抱，是易守難攻的天然屏障，但不能高枕無憂。大陸欲達成統一使命，登陸台灣是必要之舉，但海空載具運輸兵力，對中共是個挑戰。倘若中共發動戰爭就算打贏，兩岸也會成為世仇，會成為民族罪人，故雙方應克制，相互尊重，展開對話溝通，避免挑釁或受他國蠱惑啟動戰火。

針對台海兵凶戰危局勢，義務役男回復一年役期，主要為因應防衛作戰兵源不足。當家長憂心台海危機恐首先上戰場，役男則認為配套不足、浪費時間；志願役神經緊繃，為訓練與戰備疲於奔命，離職或退役人員增加，回到永遠無法彌補主戰部隊編裝需求之狀態，戰力自然下降，又重返「義務役主戰」的歷史隱患。預想戰力罅隙將發生，國防部應有維持主戰兵力的因應措施。

戰力落鏈的義務役，增長役期和加重訓練有其必要，要打海島防衛作戰，就要用符合打仗需求的裝備，並結合戰場地形地物等環境做訓練。政府應虛心檢討最基本的條件做到了嗎？莫等敵人攻打上岸再做檢討，那就來不及了。

台海 義務役 戰爭 國防部 役男

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