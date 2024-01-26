武器誰操作？速改造國軍

大選雖然落幕，但隨中共崛起及歷史使命感驅動，台海情勢在中共強大軍事威脅下將進入高度不穩定期，台灣無論要選擇任何政治走向，都要立即展開軍事事務革新，打造現代化的軍隊，加強心防、提高士氣、強化訓練及後勤整備，具體發揮最大戰力，才是當務之急。

首先，招募不足是國軍最大問題，蔡政府執政向美國軍購非常多武器裝備，但軍隊招生情況卻大幅下滑，國軍編制廿一萬五千人，目前實際卻只有十五萬五千人，獲得率僅百分之七十二，是有史以來人數最少時期。有人力才能發揮火力形成戰力，因此人力缺乏必大幅影響戰力。

目前軍官、士官十一萬人，但基層士兵僅四萬餘人，形成官多兵少的現象，人力結構失衡，尤其主戰部隊缺員嚴重，讓戰力根本無從發揮，買再多武器也無人發揚戰力。於今之計，必須積極招生填補人力空隙，還要大幅調升基層士兵待遇，他們位階最低，人格壓抑最大也最不自由，要給他們更多的補償，才能吸引更多年輕人投效軍旅，否則所有高價武器裝備，在無人操作的狀態下只是靜態展示的工具而已。

再者，要趕快從事軍事教育革新，國防大學是國軍唯一軍事大學，具有重要指標，不但學術地位崇高，而且也有國際交換軍官學員，但卻任用沒有學術背景之上將出任校長，連基本的博士學位都沒有，變成外行領導內行，治學辦校根本抓不到重點，使軍事教育長年都在停滯狀態。

目前學校設有許多博士班，但校長派任卻未依法行政任用，在便宜行事狀況下，產生學生的學歷比校長高的倒置怪象，是世界絕無僅有，使國軍教育處於牛步不前的停滯狀態。應依法由有教資及學術背景及合法條件者出任校長，好好改革軍事教育，讓國人瞧得起國軍。

最後，要立刻改善刻板的軍隊組織文化，由於軍隊強調紀律與服從，便常以團隊之名用不合理的要求加諸在基層官兵身上，但有些卻根本脫離人性的常理、學理，若不是家貧財窮，又有多少家長願意把孩子送去不時以叫罵、或語帶諷刺的刻板管教環境中成長，在年輕人的人格成長期，卻置身在人性異化與扭曲的環境中，這些子弟的家長或社會大眾會如何看待軍隊？

軍隊口頭上講貫徹依法行政，實際卻往往又是另外回事，例如升遷上有關係者可以一帆風順，沒有關係的就要坐冷凳，有時還要打破頭才有爭取向上出頭的機會，長久下來當然失信於基層官兵，此可由每次將官晉任的時候不斷有負面新聞出現，背後有靠山可平白無故殺出，而兢兢業業者卻往往飲恨而歸，而不是以學歷、經歷、績分、資分的優秀者來取才，使軍隊士氣及團結都大受影響。軍隊「無信不立」，當長官者絕對要上下一致、言行表裡如一、貫徹依法行政，才能博取全軍官兵及社會對國軍的信任。

在新總統產生後，軍購大量武器裝備也將陸續到位，但必須要有煥然一新的軍事改革，才能讓國軍博得社會廣大認同及支持，也才能打造有士氣、有戰力的現代化軍隊。