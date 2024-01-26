不在籍投票 在野要硬

總統大選剛結束，家裡移工就說：「我們也要選總統！」她拿出「駐台北印尼選舉委員會」寄來的通知，顯然是選票。我知道德國這類國家早有不在籍投票，印尼也如此先進，身為台灣人，我汗顏不已。

我們至今沒有不在籍投票制度，癥結出在民進黨反對。表面理由是對岸獨裁敵對，會操弄選票。個案可能性有，但是老共膽敢大規模對當地台灣人威脅利誘或是作票，不怕消息流言傳出（特別是在網路時代），進而導致選舉無效、台灣人反感？難道印尼移工拿到票後都不會相互討論，國內家人或特定政黨都不會施壓收買？通信投票必然出現爭議，各國皆然，許多美國人（尤其共和黨人）懷疑拜登靠造假國內的提前通信投票而非法勝選就是其例。

民進黨的司馬昭之心路人皆知：實施了不在籍投票，國民黨可能就多拿幾十萬張票。居住對岸的台商、台幹、學生以及退休人士希望兩岸相安無事，投票傾向多數支持國民黨。民進黨會死命阻止不在籍投票不奇怪，荒唐的是，國民黨曾經力足以推動卻彷彿植物人，至今未能站起。

陳年往事不堪回味：馬英九總統時代的國民黨掌控立法院多數，當時院長王金平碰到不在籍投票爭議都推給黨團協商，民進黨寸步不讓，法案就胎死腹中。黨團協商就是自宮大法，國民黨讓自己無能。這是世界憲政史上的大笑話。事實上，早在陳水扁第一任時，居多數的國、親立委為因應連宋參選，在二○○三年提議修法納入不在籍投票。如果當時通過了，歷史有很大機率會改寫。儘管立法始終不成，王金平還是在二○一三年宣稱不在籍投票是趨勢，說採取這作法的國家很多。話是沒錯，連印尼都跟上趨勢了，台灣至今卻仍原地踏步。隨著蔡英文上台，民進黨贏得多數席次，他們不來黨團協商這一套，對國民黨抄家滅族，立法修法絕不手軟。不在籍投票？門兒都沒有！

不過一次選舉，海外想投票的人就必須千里迢迢來回奔波，包括住居歐美者，這絕對是世界奇聞，也剝奪這些國民的憲法選舉權。如今國民黨看來卻是認命了，他們行禮如儀地在立法院提案（例如二○二一年臨時會），但不會對外抗議造勢。這次選前陸航包機、台航卻不跟進事件，藏鏡人是民進黨，國民黨也仍懶得喊話兼批判不在籍投票未能立法。

日前已有國民黨連任及新科立委舉行記者會宣示推動不在籍投票。一旦韓國瑜、江啟臣當上立法院正副院長，國民黨一定要把不在籍投票當成存亡之道。儘管民眾黨的意向不明，國民黨好歹必須戮力以赴。不在籍投票不能保證勝選，但都二十年了，國民黨如果還是植物人，四年後（假設對岸不開戰）恐勝選無望。