藍白「合」 就能「作」的事

藍白合議題走過「期待與失落」！但選前的合作煙霧如果付諸實施，無疑會走向大者恆大、小者恆小！在沒有信任基礎與合作經驗的台灣，在野政黨只能設法極大化自己的得票率或者是立委席次，這在從政人士的腦中自是不言而喻的必然！一系列的討論，對一方而言是壯大自我的策略，對另一方而言可能是坐困愁城而誤信神靈！

相較於選前，原來選後有些事只能合作，藍白沒得選！這是基於「在野政黨發展、民主體制設計、人民頭家利益」而應該進行的合作，也是實踐競選承諾的當然道路。合作的議題範圍來自於，在野黨對於執政黨提出的共同質疑，以及各自許諾的議題。這些「待合作事項」如果選後就化為烏有，那兩個在野政黨都應該被唾棄。

眼前就有一些無關憲政體制修訂，只要藍白「合」就能「作」的事，例如立法院正副院長選舉、能源轉型空間的修法倡議。前者是考量台灣政治運作劣跡、民主監督制衡原則，在野黨要投誰都可以，就是一票都不能投執政黨候選人，除非在野黨背信忘義、不甩民主！後者的戰略思維不在於反核或擁核，而是經濟發展的務實考量，以及為實踐非核家園而應為的理性抉擇；聽起來似乎矛盾，但《核子反應器設施管制法》的修法舉措，應該被視為爭取空間實踐能源轉型。

民主的核心價值與政黨的合作空間，在於如何令政府運作更趨「透明化、課責化、正當化、體制化」。以透明化、課責化而言，善用立法權、監督權、預算審議權、人事同意權之外，更應該依司法院大法官釋字第五八五號解釋，運用「調查權」為六成人民頭家解謎！就正當化而言，則是衍生自朝小野大的民主授權結構，應該就《總統副總統選舉罷免法》第二條增列兩輪投票絕對多數制之規定；就同法第十五條，盡快提出「不在籍投票制度、推動電子投票」修法提案；嚴格執行同法第卅八條規定，對於同一組候選人競選經費最高金額限制進行實質管制與查核，以維持公平競爭。這不僅是對於在野政黨發展有利，也是台灣邁向實質多黨制的體制創新需求。

前述攸關政治環境的體制化議題，只是立即可行的待辦清單；展望未來四年，更應該將創新延伸至多元複雜的國計民生課題。這與民意機關職權行使有關，也是當前在野合作有實力做得到的主題！例如「網路管制、網軍產業、兒少網路保護實務、數位發展部、通訊傳播委員會」等課題與組織，整合起來就是一項亟待創新的體制變革議題。最後，延伸至民主體制設計的運作現實來看，在修憲門檻過高、遠水救不了近火的前提之下，在野合作的劇本應該秉持民主制衡原則，實踐「透明化、課責化、正當化、體制化」等目標！