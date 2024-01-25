管教學生 親師應有同等權利義務

近月來台灣社會興起教師管教權爭議，教育部面對此爭議，研擬因應策略發展至今，似乎仍未受到社會輿論與教師團體的信任，這可從近一個月來教育部所發布的作法與研修方向，皆不為社會與教師團體所接受可見一斑，也可見教育部在教師管教權議題上，似乎亂了章法也失了分寸。

管教權基本上是以兩個型態存在於社會裡的三個場域，第一個型態是屬「自然親權」下的父母管教權，它存在於家庭場域，父母對未成年的兒童或青少年負有管教的權利與義務，此規定在民法第一○八四及一○八五條之中；第二個型態是屬「國家親權」下的國家管教權，它存在於一般學校場域及少年矯正學校場域等，係由教師代表國家執行管教權，此明訂在教育部所職掌「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」之中。國家便是基於這兩種型態的管教權運使，以作為國家發展與社會穩定的基礎，也是三字經裡論及「養不教，父之過（父母管教）；教不嚴，師之惰（教師管教）」的原因。因此，政府在討論教師管教權的同時，必然也要觸及父母管教權，否則只苛責教師不檢討父母，不僅是對教師的身分歧視，更嚴重踐踏教師尊嚴。

管教權內涵基本上是「生活教育」、「倫理教育」與「偏差行為防治」的綜合體，它以人性本惡為認識，以恥感教育為核心，以鼓勵、指導、糾錯、矯正為手段，以達到積極培育優質公民與消極降低偏差行為為目的的過程，此過程除了鼓勵與指導外，更會觸及對孩子的糾錯與矯正，而當父母與教師對於孩子偏差認知與行為進行糾錯與矯正時，勢必要賦予他們一定程度的管教權力，也勢必要去包容管教過程中難免會觸及的強制力運用，此稱之為「性格雕琢」。

基於上述管教權型態與內涵的認識，教育部於研擬學生接受管教與教師執行管教的相關法規與措施時，便應注意：

一、父母管教範圍與教師管教範圍應相等，換句話說，社會如何容忍父母管教小孩，就該如何容忍教師管教學生。

二、不該以冰冷的法律「管理」的觀點，過度評價具有溫度變化的親權「管教」。

三、正視「管教」與「輔導」有基本差異，就時序上來說，無論在家庭或學校，基本上都是以管教先行，從管教過程中看到孩子有所異狀時，再後送輔導、諮商、醫療或其他資源接手與協助。

四、「處理不適任教師」與「限縮教師管教權」應該脫鉤，把限縮教師管教權做為淘汰不適任教師的作法，簡直割肉補瘡。

最後，我國現行師資培育學程中不見有關偏差行為防治的相關課程，導致教師一進入到教育現場，遇到學生偏差行為時，便顯能力缺乏與不知所措，因此盡速檢討現行師資培育的教育學程內容，植入必要的「偏差行為防治」課程，以提升教師管教韌性，讓每位教師都能教、會教、敢教；遇到偏差行為學生都能管、會管、敢管，這才是我們所期待的教師管教。