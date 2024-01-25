審視少事法 考量侵害原則

年前發生校園國三生割頸凶殺案，震驚社會各界，也引起校園安全補破網及重新檢視少事法的聲浪。近年來台灣少年犯罪人口率呈上升趨勢，從二○一四年每十萬人有六三七點八七人，上升至二○二一年七七四點八八人；且少年犯罪態樣組織化，少年參與詐騙組織幫派，從出借帳戶到車手，再到收水者，繼而成為幹部，確實是需嚴肅面對問題。

少年加入黑幫，原因來自原生家庭喪失功能，在學校也找不到成就感，於是在體制外尋找自己角色認同，而機會結構則是讓他們進入黑幫的重要原因，並也學習犯罪動機，彼此傳遞一種「我未成年法律會保護」、「這沒什麼」的價值觀，就不會覺得觸法有多嚴重，為後來成為黑幫大咖做準備。

「每一件犯罪的發生，都是複雜問題的總和呈現」。加強家庭教育與學校輔導，仍是防制少年犯罪和加入黑幫的最佳策略；因而，加強曝險少年監護人在親職教養的能力，及他們對於家中曝險少年的督導責任，從家庭的源頭作管控，並加強學校老師管理權限，至關重要。另外，沒有犯罪機會就沒有犯罪的發生，沒有黑幫也就沒有黑幫少年；黑幫提供少年犯罪機會，只有抑制黑幫成長，持之以恆掃黑，才有減少黑幫少年的可能。

由於少年年齡較輕，身心尚未成熟，社會經驗不足，人格尚在形成，須接受家庭和社會的保護；如此，少年法制的措施，是為了謀求從事違法行為少年的自身利益，基於保護主義優先原則是必須的；然少年觸犯重罪侵害他人權利，為防止再犯以確保社會安全，侵害原則仍需考量。觀諸日本近廿多年來的少年法修法動向，是朝向對少年犯罪嚴懲化及考量被害人觀點而修正。反觀台灣近年來因應兒童權利公約、大法官釋字第六六四、八○五號解釋，朝向曝險少年去標籤化及縮減司法介入事由、尊重少年主體權及保障程序、建立移送前程序保護及被害人參與權。

因應現今少年犯罪樣態之組織化及多樣化，曝險少年類型目前只規範無正當理由經常攜帶危險器械、有施用毒品或迷幻物品之行為而尚未觸犯刑罰法律、有預備犯罪或犯罪未遂而為法所不罰之行為等，宜重新再檢視，至少應增列「參加不良組織者」，以避免司法過度退縮。

再者，需再重新審視少年刑事案件處分及提高刑事程序比重，例如：一、針對十歲以上未滿十二歲有觸犯殺人等重罪者，是否由少年法院再適用少年保護事件之規定處理之。二、少事法第廿七條絕對刑事案件之刑度，是否從五年以上降至三年以上。三、保護處分、刑事處分執行完畢後三年塗銷，是否區隔不同年限。這樣重新思考，至少讓少年知道雖其未成年，基於健全成長，法律會強調保護優先，給予少年機會；但若觸犯重大犯罪，侵害原則也需考量。