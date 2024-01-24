妖魔化抖音 不如檢視挺台認知戰

近日調查局成立「認知作戰研究中心」，政府更認為「抖音」成為介選平台，影響國人認知，好似只要挑起「抗中」、「恐中」情緒，人民就會埋單。表面是因應境外勢力的認知作戰，實際卻是企圖壓抑異己言論。

政府除了試圖妖魔化「抖音」，準總統賴清德與民進黨從政黨員試圖挽回年輕選票，紛紛轉向使用「Threads」，但不論年輕選民的接受度如何，政府的功能應回歸執政專業，與其表面看似為阻擋認知戰與假訊息誤導人民認知，實為讓人民感到寒蟬效應，不如先檢視、認知國際在選後一波「挺台灣」的虛實為何。

台灣選後，美國拜登總統重申不支持台獨，一再打掉賴清德試圖緊握的台獨魔杖。但是在美國即將到來的選舉壓力下，民主、共和兩黨紛紛以不同形式「抗中挺台」。例如，當諾魯聲稱因一中原則與聯合國二七五八號決議文與台灣斷交，AIT主席羅森伯格卻稱二七五八號決議文並未決定台灣地位，所以未排除任何國家與台灣建立外交關係，卻又深怕惹惱大陸，因此又矛盾地重申美國依然基於「一個中國」政策，在美中談判桌上擺弄台灣這塊籌碼，正如德國《商報》認為，台灣選舉結果並未改變台灣是中美之間玩物的現狀。

美國眾議院數名議員與政選後陸續訪台表達「挺台」立場，我政府是否有能力借助在美國朝野一片「挺台」的聲浪中，如實反映台灣人民對和平的渴望？並往賴清德曾說過的，他當選後兩岸會往戰爭風險最低的方向走，還是只能再度獲得美國的口頭認同與支持？甚至還要跟著美國「抗中」腳步，繼續挑釁大陸？

日前外媒報導指去年五月訪台的英國前首相特拉斯，在去年八月時竟曾遊說英國政府加快速度向中國大陸出售掃雷設備，即使特拉斯聲稱是為了選區人民，實際上卻揭示出國際的殘酷現實，我外交部卻自我安慰的表示，並未看見特拉斯有任何傷害台灣的言行。

政府彷彿認為，只要國際友人曾經發出「挺台」言論，其他舉措皆可無視，也不會危害國家利益。事實上，他國／政客之所以挺台，都是以自己的國家與選舉利益為出發點，民進黨政府卻只會向人民灌輸國際間的一切友台舉措，都是「挺台抗中」，這與其擔心所謂境外勢力認知戰影響我人民又有何異？其實，唯有擺脫各國「挺台」卻口惠實不至的認知戰，考量自己國家與人民的利益，賴政府才能真正降低兩岸的戰爭風險。