新國會 朝野應回歸政策之爭

大選最突出的結果，就是改變了過去八年民進黨完全執政的局面，「謙卑再謙卑」在完全執政時期淪為口號，卻是少數總統、三黨不過半下，檢驗新政府能否傾聽民意的明確指標。

對在野黨而言，當務之急莫過於提升在新國會的監督力道。在總統直選且取消立院閣揆同意權之後，擁有最大實質權力的總統又不必直接面對國會，完全違反權責相符的憲政原理。尤其自二○一六年以來，民進黨更以完全執政之勢輾壓國會，在野黨團戰力貧弱，立法院淪為行政院立法局。如何發揮應有的監督力量，當是新國會的首要任務；何時啟動國會改革，更牽動人民對在野黨的評價。

新國會二月一日就要報到，原本暗潮湧動的國民黨戲劇性完成整合；但在三黨不過半下，朝野仍有合縱連橫的空間。不少人以民眾黨是否支持國民黨「韓江配」，甚至是否推出「國、民配」的正副院長組合，檢驗藍白是否有政黨合作的誠意。

誠然，藍白黨團合計六十二席立委，確實在國會占有優勢，但政黨合作仍須以理念為基礎，不談理念只談職務分配，必定招來權力分贓之譏；作為關鍵少數的民眾黨團，如果沒有政黨的中心思想，只想擺盪在藍綠之間獲取政黨私利，不久也必定會被選民看破手腳。選民與其關注立院龍頭之爭，或白色力量動向，不如關注朝野黨團實際問政表現；選民要看的是政黨如何贏得人民認同。

比如，大選期間三組總統候選人均提出不少政策利多，從承諾提高社會福利到增加教育投資，不一而足。這些福利政策共同點都是要耗費鉅資；問題是，若未能同步增加政府財政規模，是否影響施政優先順序？是否產生排擠效應？更重要的是，台灣遠低於先進國家的租稅負擔率，能否支撐得起政治人物承諾的福利國願景與教育公共化理想？

「租稅負擔率」係指賦稅收入占國內生產毛額的比重，也是衡量國家財政基礎是否穩健的重要指標。根據財政部數據，台灣二○二二年為十四點二％，近三年（二○二○至二二）平均為十三點二％，明顯低於南韓的廿二點一％、日本的十九點八％、美國的廿點三％及其他歐洲國家。台灣不僅租稅負擔率偏低，主要稅收更是來自薪資所得者，而資本利得之課稅卻長期偏低，凸顯國家稅收制度偏向富人階級的事實，朝野黨團是否推動改革，也取決於政黨的中心思想與基本路線。

是以，新國會除了監督新政府逐步落實政見，朝野對於國家發展路線、經濟成長分配模式、如何改善貧富差距、落實教育公共化，也都要提出明確主張與改革期程；各政黨黨團的角力與競合，更應回到左右之辯與基本路線之爭。

此次選舉，角逐不分區席次的小黨全數鎩羽而歸，不利於台灣的多元社會發展，在向大黨傾斜的選制與統獨意識形態挾持下，台灣政黨政治很難走出統獨泥淖。唯有回到左右路線與基本綱領檢驗各政黨，才能真正帶動國家長期發展與社會進步。