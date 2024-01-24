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新南向未奏效 抗中保台 準備好了？

聯合報／ 鄭國權／貿易商（日本）
當兩岸經貿發展受阻，新南向政策又無法確實填補缺口，勢必影響我經濟發展。圖為高雄港。圖／聯合報系資料照片
當兩岸經貿發展受阻，新南向政策又無法確實填補缺口，勢必影響我經濟發展。圖為高雄港。圖／聯合報系資料照片

二○一六年蔡總統上任，宣示要發展新南向政策，旨在與中國經濟脫鉤，迄今實際執行成效為何？

無論進出口，亞洲均為我國最重要的經濟重心，進口約占整體六成，出口則超過七成。我國於進口部分，對中進口依賴微微上升，東南亞國協則是穩定占約二成。我國出口市場方面，中國每年都穩超五成五，二○二○年更來到六成，其次為東南亞國協穩定維持二成。

我國二○一一年至二○二二年貿易結構上並沒有顯著改變。新南向政策無疑是「說的比做的好聽」。若新南向政策奏效，那東南亞國協的整體出口占比應該明顯上升，甚至讓對中出口占比漸漸降低。但東南亞國協的占比仍舊低迷。

再細部探究，二○一一年中國占台灣進口比率約十五點九％，二○二二年已達廿％。雖然占整體比僅提升四％，但二○一一年總進口額約二八七三億（美金），占十五點九％即四五六億；二○二二年總進口額已到四二八○億，占二成即八五六億。也就是說，雖然占比只提升四％，但因進口總額大幅提升，整體的量體還是增大不少。

我國二○一一年整體輸出額為三一二一億，中國占台灣整體出口比率四十點三％，即一二五八億。二○二二年整體輸出額為四七九四億，中國占比為卅八點八％，即一八五八億。如同進口狀況一樣，即便歷年占比都維持在四成上下，但量體卻已經成長許多。我對中依賴程度愈來愈高。

民進黨與蔡英文總統，甚至準總統賴清德先生，口口聲聲說著抗中保台，但從近幾年的數字趨勢觀察，很明顯都沒有準備好。

一、想要抗中保台，必須要想辦法與中國經濟脫鉤。目前我國無論進出口，對於中國的經濟依賴仍舊處於高度依附的狀況，且嚴峻狀況不減反增。

二、對中市場的洞需要填補。政策講求實事求是，而非今日抗中保台，明天對中進出口就可歸零。這些數字代表的就是我國大中小企業主，甚至是每一位國民的溫飽。若要經濟脫鉤，就須找到替代財源，並逐步調整結構，但從各項數字比來看，我國政府並沒有顯著行動。

三、新南向政策看不見功效。蔡總統大力倡導新南向政策八年，東南亞國協的占比並沒有顯著性、結構性的增長。

四、捨近求遠，捨本逐末。我國鄰近中國大陸，單就成本運輸方面就是其他國家難以抗衡。

五、關稅壁壘。除運輸成本外，台灣面臨的關稅壁壘也是其中的問題所在。我國ICT產業是少數在國際享有免稅優稅的產業，但其他諸多種類商品在面臨關稅下實難和他國產品競爭。若想要在國際競爭上具優勢，應當極力爭取加入RCEP與CPTPP。

蔡總統二○二○年曾說「面臨RCEP衝擊，我們已經做好超前部署」，但實際成效為何，大家心知肚明。直到今日，連繼任的賴清德準總統都呼籲我國應極力加入CPTPP。那麼蔡英文的這八年，或者接下來賴清德的四年，究竟會有什麼實質行動呢？

「到底是國家承載著幻覺，還是幻覺成就了國家？」這是筆者喜歡的相聲裡最後的一句話。想要改變，需要實際去做、用力去做；但筆者實看不見執政黨的努力，只用一個「抗中保台」大旗招呼天下，這究竟是執行的目標？還是昇華的神話？我只想問：抗中保台，你準備好了嗎？

東南亞 新南向政策

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