科技．人文聯合講座／預測未來的最好方式 就是創造它

請讀者想像以下的畫面—十年後的你，今天來到你的面前跟你說話，你希望那位未來的自己跟你說什麼呢？是稱讚你，還是抱怨你呢？十年後的自己，不要等到十年後才開始，現在就應開始努力去實現。正如股神巴菲特曾說過：「今天你所做的事情，將決定十年、廿年和卅年後你的心靈和體魄。」是的，我們無法預測未來的世界和自己，最好的預測就是去創造並實現它。

筆者也用同樣的邏輯應用在自己的學術實踐上，特別是針對偏鄉「行的正義」。行政院二○二○年底曾經召開第十一次全國科學技術會議，以「台灣二○三○願景—創新、包容、永續」作主軸，揭示未來台灣科技發展藍圖。筆者思考二○三○年來到之前，希望台灣有什麼樣的永續城鄉圖像？可以有什麼樣富人文精神的包容性社會？經過十年以上的學術探索和帶學生投入大學社會實踐，終於在今年初推出了「TTGO 2.0台東預約接駁」這一小步。

TTGO 2.0其實就是道地的「偏鄉Uber」。以「在地人服務在地人」為精神，招募台東偏鄉民眾，經資格審核並完成專業訓練後，輔導考取職業駕照，並向監理站提出申請，將私家白牌車轉換為偏鄉專用的商用綠牌車，即可成為合法的偏鄉營業司機，合法兼差開車賺錢。TTGO 2.0提供除台東市之外鄉鎮民眾的預約叫車，二人以上共乘即可發車。民眾可以利用電話、網站、App向客服中心訂車，在地司機即可就近提供點到站（door-to-station）或站到點（Station-to-door）接送服務。台東縣民眾和外地遊客無論是從住宿點到車站、文健站、鄉公所、衛生室、醫療院所、觀光景點…抑或是各站到點的共乘接送，司機均可提供接送服務。惟為避免衝擊到現有計程車與公共運輸業者，TTGO 2.0只接受預約訂車，不接受路邊招攬。

偏鄉地廣人稀，交通出行需求十分不穩定，在市場機制運作下，自然不會有業者想要去經營偏鄉交通。為了嘗試在偏鄉推動包容式移動創新方案，筆者在國發會支持下，藉由五十％的車資補貼，推動台東成為全國第一個由地方政府主導的共享交通試辦縣市。此種藉由輔導在地司機考取職業駕照，「帶車投靠」投入日常接送服務，不僅為在地民眾和觀光遊客提供便利的接駁，更創造了在地就業機會，為部落和鄉村帶來新的發展契機。相較於交通部傳統的「虧損補貼」模式，TTGO 2.0以「創造價值」和「多元收入」為設計理念，創新偏鄉交通運輸新模式，以「跨運具、跨鄉鎮、跨服務」全新理念，推動偏鄉交通永續的可能。在台東出行的遊客或民眾，只要藉由TTGO 2.0預約媒合平台訂車，乘客僅需負擔五十％車資即可享有城市般的交通接送；更棒的是，搭車的共乘人數愈多，每人分攤的車資愈少。TTGO 2.0藉由大數據的自動共乘媒合，用更少趟次載送更多民眾出行，讓台東的好山好水得以被保護，兼顧環境永續。

下次有機會來台東，歡迎一同TTGO吧！（作者為逢甲大學公共事務與社會創新碩士學位學程特聘教授）