科技．人文聯合講座／機靈勤敏的智能廚師

智能機器人允文允武，手腦並用，不僅琴棋書畫樣樣精通，就連美食廚藝也一樣不落人後。烹飪技藝如蒸煮煎熬，或是炸燉焗炒，乃至於氽燙煨燒，統統難不倒智能廚師。

在剛落幕的美國消費性電子展（CES 2024）中，大家品嘗各款智能廚師製作的美饌佳餚，包括牛肉河粉、腰果雞丁、豚骨拉麵、雞尾酒、小麥啤酒、波霸奶茶、冰淇淋等，或者啜飲由機器人手臂模擬人們動作沖泡的咖啡拿鐵。另外，還有智能烤爐可隨著使用者的食材及選單，計算最佳烘烤溫度及時間，製作熟度適當的排餐。其實，去年六月舉辦的「台北國際食品系列展」裡，筆者就曾親睹同款智能烤爐。

可惜的是，目前的智能廚師大多仍屬轉鍋滾炒的階段，並非雙手拿著鍋鏟快炒慢煎，使得味道層次上仍有許多改進空間。不過饕客們不要氣餒，智能廚師的學習能力和節能電力仍然隨著時間進化中，假以時日必能讓主子大快朵頤。

年初，史丹佛大學研究團隊展示一部可模擬人們雙手行動的機器人（Mobile ALOHA），它除了全身運作自如外，還有一雙巧手可以入廚做羹湯。從他們發表的論文及影片中，我們可以看到智能廚師製作三道粵菜的部分過程，其廚藝巧勁令人嘆為觀止。

第一道「滑蛋蝦仁」，用一隻手臂夾起雞蛋，在桌面輕敲幾下後，再用另一隻手臂順勢剝開蛋殼打成蛋汁。在滾水中汆燙蝦仁，撈起後把水瀝乾，接著將蛋汁和蝦仁分別倒入平底鍋翻炒。

第二道「干貝燒雞」，兩隻手臂將三塊去骨雞腿肉排擺入煎鍋，待雞皮那面熟透後，再用鍋鏟一一翻面，等雞肉全面熟透時放些蔥薑，再將泡好的瑤柱倒入，佐以醬料後悶燒一陣，煎起擺盤時還撒些蔥花。

第三道「蠔油生菜」，先以菜刀切生菜，倒入湯鍋後以鍋鏟攪拌，待生菜變軟後立即撈出擺盤。接下來切蒜頭，丟入平底鍋和蠔油一起爆香，再將美味的燒汁淋在生菜上。

該智能廚師的手掌均以夾子實現，若未來能以五指或更多指頭實作，其巧勁必將更上層樓。幕後花絮顯示，如此繁複的烹調動作仍需專人在後方遠距操作，所以要完全自動化仍有一段距離。不過，如果將繁複動作化約分段，智能廚師模擬學習後就能自行重複完成一些簡單步驟，而且樂此不疲，可說是非常上進的學徒。不僅如此，它還能擦拭桌椅、清洗碗盤，或將桌椅歸位。

該研究的另一項特色是它的材料成本較其他類似功能的機器人便宜許多，只要約三萬兩千美元，以目前匯率折合台幣約一百萬元。雖然要價仍舊不菲，但隨著人工智慧及精密工程的推波助瀾，智能廚師的手法必能愈來愈細膩，成本也將愈來愈低廉，未來必是家家戶戶不可或缺的好幫廚。（作者為台灣大學資訊工程系教授）