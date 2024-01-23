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綠電無關漲電價？政府欺我無知

聯合報／ 陳立誠／台灣能源部落格版主（台北市）
年政府積極發展再生能源，除了案場容量的推動之外，也持續建置綠電交易機制及管道。圖／聯合報系資料照片
年政府積極發展再生能源，除了案場容量的推動之外，也持續建置綠電交易機制及管道。圖／聯合報系資料照片

上周五有篇討論能源政策的重量級評論，其中說明何以錯誤的政策造成電價飛漲，經濟部立即發布新聞稿澄清，誤導程度卻令人嘆為觀止。

經濟部首先指出，去年台電總支出約一兆元，但再生能源購電的支出約九百億元，占總支出不到一成，意思是說綠電對電價飛漲影響很小。短短一句話就有兩大問題。首先，綠電是為了取代同樣無碳的核電，依台電官網資料，去年購買綠電每度單價約為核電單價三點五倍，表示以綠代核，成本增加約六五○億元，絕對不是小數字。其次去年綠電購電支出「只有」九百億元是因為綠電建設落後之故，待二○二五年綠電占比百分之廿達標後，綠電購電支出約二千億元，屆時價廉核電已全部除役，電價必將再度大漲，苦日子還在後頭。

經濟部又解釋，愈來愈多的綠電業者開始選擇賣電給民間企業，隨著技術成熟，躉購費率逐年下降，業者將陸續轉供綠電給民間企業，就不需台電支出。這段澄清無疑顯示經濟部坦承綠電很貴，將來業者直接賣給民間企業，台電無需購買高價綠電，不會轉嫁到台電電費。不知細節者還真會被這種說法給騙了。

數年前經濟部有兩個千億級離岸風電標案，第一個是遴選案，經濟部訂的每度電高達七點一元；第二個是競價案，得標價每度二點五元。台積電向沃旭直接購買的，即為台電讓出每度二點五元的標案，七點一元的標案由台電收購並轉嫁民眾。其次因技術進步，未來綠電成本有可能下降，但台電之前與綠電業者高價收購固定費率的合約都長達廿年。換句話說，之前高貴的綠電民眾支付，以後降價的綠電賣給民營企業。經濟部真的好棒棒！

經濟部也不忘強調台電不漲電費是抑止物價上漲的大功臣，是通膨海嘯的消波塊。怎麼不提為避免台電破產，兩年前經濟部將台電資本額增加一千五百億元，並且全部由經濟部增認？另外又將超收稅款中撥出五百億元補助台電，減少虧損。但這些錢不都是來自人民繳納的稅金嗎？

這些眉眉角角，難道經濟部不知道嗎？既然心知肚明，還誤導欺瞞民眾，心態極為可議。

台電 電價

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