大考考題設計 需有戰略性分級

今年學測的數A和自然科很難，考生叫苦連天。其實不管高中會考或大學學測，目的就是希望測出學生學習成果與聰慧程度。題目不應該非常難或非常簡單，造成鑑別度很低。

在深入探討設計考試內容的原則之前，有必要強調公正評估的重要性，公正的評估可以確保所有人有平等的機會。

布魯姆分類法是一個用於組織和分類學習目標的評估框架，以設計有效的學習體驗並評估學習成果。布魯姆分類法包括六個階段的學習目標。從較低層次的目標（例如記憶和理解）到較高層次的目標（例如分析、評估和創造）。

入學考試的問題應該涵蓋布魯姆分類定義的一系列認知水平，包括評估學生的知識、理解、應用、分析、綜合和評價能力，題目均衡混合，而不是偏難或偏易，以確保可以全面評估各種學生的能力。

考試內容也要避免偏見和刻板印象，避免在文化、性別或經濟上等各種社會偏見。

問題不應偏袒某一群體，確保評估是公正無偏的。另外在可能的情況下，考試問題應與現實世界的情境相關聯，這不僅增強了評估的實用性，還可以讓學生為未來在學術和職業生涯中可能遇到的挑戰做好準備。

考試問題一定要在難度上進行戰略性分級，使具有不同能力的學生都能夠展示他們的學習成果，防止過於困難的問題使學生沮喪，以及過於簡單的問題無法區分高低成就者。

設計全國性的大學入學考試內容是一項不容易的任務，需要仔細考慮各種因素，包括與教育目標一致、考慮學生認知水準、涵蓋科目核心內容、適應不同學生的學習風格、避免偏見、與現實世界相關和適當的難度分級等等，這樣才能有一個公正、可靠和有意義的考試。

大考中心應該不斷努力完善和改進考題設計流程，讓入學考試對所有學生都公平，學生只要平常心認真學習，不需補習、走旁門左道，就能得到好的成績。