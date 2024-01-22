新政府產業發展 再現羅剎海市？

大選過後朝野開始檢討，但多為政治面與經濟宏觀面的議題，對於產業未來的發展和策略幾乎毫無著墨。

蔡政府曾大力推動特定產業的開發政策，但內容空洞、執行方案也未明，如今任期將屆滿執行績效卻不佳，蔡政府只知吹噓護國神山半導體的豐功偉績，但其他方面多屬忽悠和抄襲。

理論上，產業發展應重視市場競爭性、環境永續性、社會包容性，雖中小型經濟體發揮多元化韌性是台灣的關鍵優勢，而新興產業需要精緻的領導力和跨領域整合能力，但政府／企業／大學的整合功能不彰，影響了未來產業發展的進程。

根據立委公布的訊息，蔡政府曾設立超過四十個國家隊，選前國科會又加碼宣布投資半導體「晶創計畫」，不知選後是否還如期執行？蔡政府曾宣稱把人工智能打造成另一個護國神山產業，如今安在？賴清德即將接棒，但具體改善行動和調整策略是什麼？新政府有此格局與能力嗎？

自二○二三年以來ＡＩＧＣ（生成式ＡＩ）迅速發展，潛力無窮，台灣絕不能缺席，但台灣發展人工智能技術多年，技術深廣度均尚未落實，而ＡＩＧＣ引發的治理問題又提前到來，包括隱私權、企業倫理、資料真偽認證、ＥＳＧ、對科技創新的影響等，但政府卻無作為，束手無策！

再拿發展氫能和相關議題來說，全球瘋氫能，包括燃料電池、能存儲技術、直接或混合燃燒等。中國大陸最是積極，德國也大力推動，唯美國進度較慢。氫能是規模掛帥、技術及資源導向的產業，台灣盲從發展氫能是個典型的投機手段。

台灣電力嚴重不足，沒有天然的氫礦資源，不論綠氫電解水、灰氫裂解天然氣，在供應端的技術或需求端的市場都不具競爭優勢，如今由媒體配合政府大肆宣傳氫能，是否只為滿足非核家園訴求，但不計任何利害取捨盲目推動不具優勢的產業？

大選後的社會紛擾和嘈雜實令人不敢恭維，除了互相指責、持續叫罵外，對產業和經濟的建議也流於過度宏觀而缺乏可行性，不見朝野共同努力「振興台灣」的新氣象！過去蔡政府不重用產業和科技專業人士，賴清德團隊及民進黨系統似乎也沒有產業或科技專業，甚至沒有任何具有國際產業經驗的專才。

以賴清德的個性和從政歷史來看，雖然宣稱用人唯才，但在意識形態治國劣跡斑斑可考的情況下，跨黨派產業發展似乎又是另一個「羅剎海市」的再現？

在新的一年，人工智能、ＥＳＧ、永續經營、淨零碳排等將是全球聚焦的重點。面對地緣政治、產業巨幅轉型、兩岸情勢未定的時刻，我們熱切期待新政府能有大開大闔的開創格局，用人唯才、重視產業競爭性／領導力／環境永續性／社會包容性等客觀條件，是刻不容緩的工作，建構多元化生態系統更是台灣發展人工智能產業和永續發展的關鍵，政府新團隊和政治人物想清楚了嗎？