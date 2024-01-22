聽新聞
test
0:00 / 0:00

新政府產業發展 再現羅剎海市？

聯合報／ 徐作聖／陽明交通大學科管所退休教授（新竹市）
產業發展示意圖。 路透
產業發展示意圖。 路透

大選過後朝野開始檢討，但多為政治面與經濟宏觀面的議題，對於產業未來的發展和策略幾乎毫無著墨。

蔡政府曾大力推動特定產業的開發政策，但內容空洞、執行方案也未明，如今任期將屆滿執行績效卻不佳，蔡政府只知吹噓護國神山半導體的豐功偉績，但其他方面多屬忽悠和抄襲。

理論上，產業發展應重視市場競爭性、環境永續性、社會包容性，雖中小型經濟體發揮多元化韌性是台灣的關鍵優勢，而新興產業需要精緻的領導力和跨領域整合能力，但政府／企業／大學的整合功能不彰，影響了未來產業發展的進程。

根據立委公布的訊息，蔡政府曾設立超過四十個國家隊，選前國科會又加碼宣布投資半導體「晶創計畫」，不知選後是否還如期執行？蔡政府曾宣稱把人工智能打造成另一個護國神山產業，如今安在？賴清德即將接棒，但具體改善行動和調整策略是什麼？新政府有此格局與能力嗎？

自二○二三年以來ＡＩＧＣ（生成式ＡＩ）迅速發展，潛力無窮，台灣絕不能缺席，但台灣發展人工智能技術多年，技術深廣度均尚未落實，而ＡＩＧＣ引發的治理問題又提前到來，包括隱私權、企業倫理、資料真偽認證、ＥＳＧ、對科技創新的影響等，但政府卻無作為，束手無策！

再拿發展氫能和相關議題來說，全球瘋氫能，包括燃料電池、能存儲技術、直接或混合燃燒等。中國大陸最是積極，德國也大力推動，唯美國進度較慢。氫能是規模掛帥、技術及資源導向的產業，台灣盲從發展氫能是個典型的投機手段。

台灣電力嚴重不足，沒有天然的氫礦資源，不論綠氫電解水、灰氫裂解天然氣，在供應端的技術或需求端的市場都不具競爭優勢，如今由媒體配合政府大肆宣傳氫能，是否只為滿足非核家園訴求，但不計任何利害取捨盲目推動不具優勢的產業？

大選後的社會紛擾和嘈雜實令人不敢恭維，除了互相指責、持續叫罵外，對產業和經濟的建議也流於過度宏觀而缺乏可行性，不見朝野共同努力「振興台灣」的新氣象！過去蔡政府不重用產業和科技專業人士，賴清德團隊及民進黨系統似乎也沒有產業或科技專業，甚至沒有任何具有國際產業經驗的專才。

以賴清德的個性和從政歷史來看，雖然宣稱用人唯才，但在意識形態治國劣跡斑斑可考的情況下，跨黨派產業發展似乎又是另一個「羅剎海市」的再現？

在新的一年，人工智能、ＥＳＧ、永續經營、淨零碳排等將是全球聚焦的重點。面對地緣政治、產業巨幅轉型、兩岸情勢未定的時刻，我們熱切期待新政府能有大開大闔的開創格局，用人唯才、重視產業競爭性／領導力／環境永續性／社會包容性等客觀條件，是刻不容緩的工作，建構多元化生態系統更是台灣發展人工智能產業和永續發展的關鍵，政府新團隊和政治人物想清楚了嗎？

賴清德 半導體

延伸閱讀

「賴蕭配」感恩便當會明天啟動 高屏出發傾聽基層意見

最強寒流來襲 賴清德提醒考生穿暖再出門

女兒過馬路遭撞亡...父寫信給賴清德 「喪女之痛是我對民進黨政府的第三次失望」

國會龍頭大戰！朱立倫對賴清德隔空喊話 「關鍵時刻不要用金錢和權力交換」

相關新聞

大屋頂下／拜登不支持台灣獨立 賴清德要顧好護位神山

賴清德在當選之夜的國際記者會中有兩段簡短談話論及國家認同與兩岸關係。

新政府產業發展 再現羅剎海市？

大選過後朝野開始檢討，但多為政治面與經濟宏觀面的議題，對於產業未來的發展和策略幾乎毫無著墨。

好的素養題 引導活用知識

今年學測自然科試題凸顯閱讀與理解能力的重要，也呼應課綱深化科學教育與培養科學素養的目標。跨科命題不易，今年的混合題及非選...

科技．人文聯合講座／台灣是屋頂上的提琴手

學生曾問我一個問題：「美國何時支持台灣獨立？」我簡單分析，獲得學生極為熱烈的回饋。我的分析完全基於歷史事實，不牽涉任何政...

不偏重文法概念…考閱讀歸納 為大學英文準備

昨天把今年學測英文選擇題做了一遍，無論是詞彙題、綜合測驗、篇章結構、文意選填、閱讀測驗或混合題，都考驗學生的英文閱讀速度...

基礎考題不見了…素養大旗下 犧牲數學鑑別度

一一三年大學學測數學Ａ登場，中間偏難，大多數題目題幹龐大、問題迂迴、數據多、跨領域提及地理及理化，考圖形卻沒有圖形可看，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。