不偏重文法概念…考閱讀歸納 為大學英文準備

昨天把今年學測英文選擇題做了一遍，無論是詞彙題、綜合測驗、篇章結構、文意選填、閱讀測驗或混合題，都考驗學生的英文閱讀速度、準度，甚至歸納重點的能力，盡量避免了以文法概念為出題重點。這是一份能夠篩選出優秀的英文閱讀者，為進入大學閱讀大量英文資料做準備的試題。

與數學、理化能力名列世界前茅相比，我們高中生的英文能力在國際上可能連前七十名都擠不進。在此提出幾個英語學習的方向及政策建議：

一、將英語口語納入國中會考及大學學測英文的一部分，占比不得少於廿五％。口語能力增進，閱讀寫作及聽力也會提升。

二、各地圖書館及各級中學的圖書室都至少要有一份英文報紙，且英文書籍至少有總藏書的廿分之一，讓學生及大眾每天都有新鮮英文資料及大量英文課外書可閱讀。

三、捨棄低效英文學習模式。很多學生用一個英文單字搭配一個中文解釋的方式學習單字。學習單字最好的方式是在不同的文章及句子讀到同一個單字，這樣更容易記住單字，且更能夠熟悉如何在句子中使用單字。而以文法為重心的教學方式，更是培養了一批只喜歡學文法的「文法學生」，閱讀範圍狹隘、閱讀速度慢且歸納重點能力薄弱。

四、將詞彙題改良成閱讀型的單字理解題。今年十題詞彙題均是提供一到兩個句子，挖掉其中一個字，再提供四個選項供學生參考；這樣的題型很生硬，程度初階的學生無法從上下文推敲出該選哪個單字。建議把題型改成閱讀測驗中選五個單字，學生必須根據上下文才能判斷單字意思。這樣才能根絕使用單字卡來學英文的低效模式，且鼓勵學生廣泛閱讀。

高中生的英文能力就是我國下個廿年的國力，調整方向、改變思維，讓學生學好英文其實很容易。