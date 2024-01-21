星期透視／賴清德政府的三大危機

趙建民 總統大選由民進黨的賴蕭配勝出，翌日美國跨黨派資深代表團在美國在台協會主席羅森柏格的陪同下抵台，速度之快令人側目。隔天，諾魯宣布斷交。賴蕭被北京定位為「獨上加獨」，未來新政府面臨三大危機，處境空前艱難。

首先，台灣的空間日益狹窄，已嚴重影響國計民生。蔡英文主政期間邦交國無年不損，賴清德任內歸零已非不可能，喪失國際人格，國際行為是否受到影響？經濟上，國台辦發言人透露，刻正研究進一步採取中止ＥＣＦＡ早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓措施，一旦成真傷害非同小可；假如北京師法川普對台採取懲罰性貿易措施，新政府不接觸不談判，如何應對？國安方面，根據美國國防部公布的中國軍力報告，二○二二年解放軍軍機擾台次數較前一年大幅增加近八成。現台海中線已失、解放軍將演習區劃在台灣領海內，若進一步武力進逼，場景令人不寒而慄！

其次，中美圍繞在台灣議題的鬥爭日烈，台灣國安面臨被架空的危險。從前年底拜習峇里峰會到舊金山再會，再到選前中共中央對外聯絡部部長劉建超訪美，中共全力要求美方共管台海的企圖明顯，經過一年來的折衝，共同反獨已成核心共識，美方既要安撫中方，又擔心台灣頂不住，政策已見矛盾。

為了壓制中方情緒，拜登先在峇里會上堅決承諾不支持台獨，接著在中方要求下，在舊金山峰會中，習近平首次提出希望美方支持中國的和平統一。羅森柏格在台記者會上稱，美國不支持台獨、反對兩岸片面改變現狀（而非反對改變現狀）以及兩岸對話，已成拜登政府對賴清德的三個緊箍咒。拜登在回應賴當選時，脫口而出不支持台獨，表示美方已將反獨納入一中政策，台灣在主權方面的切香腸式位移，中方從美方加倍奪回。

為防止台灣國際地位惡化，羅森柏格在記者會中稱聯合國二七五八號決議文並未決定台灣的地位，打臉美方嚴厲反獨的政策立場，徒增管控難度。

第三，台灣內部圍繞主權認同議題的對立加劇，難以化解。選戰中，賴清德將「一中各表」的政治設計，嫁接為「接受一個中國和一國兩制」，假如賴蕭衷心接受中華民國，以求同存異化解兩岸分歧有何困難？問題出在賴對中華民國的認同異於他人，在民進黨的競選／當選場子中沒有國旗，這是因為他們不認同國府遷台以前的歷史，也不認同遷台後民選總統以前國民黨執政的歷史，政治去中造成中華民國衣不蔽體。將中華民國認同簡化為中國認同，是台灣朝野最大的失能，不但引爆難解的藍綠紛爭、也同時送走了兩岸和平。

賴在大選辯論中，居然重新詮釋台獨稱「台灣主權獨立，不屬於中華人民共和國，這就是台獨的定義」。當選感言賴強調民主和威權的對抗、抵禦外部勢力介入、不會轉向，似乎看不到危機、沒有藥方！

（作者為文化大學國發大陸所講座教授兼所長）