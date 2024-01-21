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兩岸關係失控 賴怎健康有序交流

聯合報／ 江紀明／醫師（台北市）

賴清德勝選後提出希望與中國恢復「健康有序」交流的願望，這可能為兩岸關係帶來新的機遇嗎？賴總統是醫師出身，應該能明白「健康」的定義；這個於一九四八年被納入ＷＨＯ的定義，包含身體、心理與社會福祉。我的解讀是，台灣內部共識與政黨政治相對於身體與心理，兩岸關係相對於社會福祉；至於「有序」，我的解讀是賴醫師希望在兩岸關係中能獲得「掌控感」。然而，這到底是希望，還是單方面的願望呢？

賴清德代表執政的民進黨勝出，凸顯了台灣社會對民進黨不滿與當前兩岸關係不滿的負面比較。台灣的民主是脆弱不堪的，面對全球化和技術進步的挑戰，代議制民主也在不斷調整和演進，以應對民意代表與選民之間的脫節、利益集團的影響力，以及國家主權與國際合作之間的平衡。

換句話說，這種「民主」很不健康。「交流」來自於在共識的基礎上，藉由利益交換與分工達到雙贏。事實上，在民進黨的框架下，兩岸關係既不平等也無共識，這是一種「失控」。因此，真正的問題不在於賴總統希望與中國恢復「健康有序」交流，而是中國認為民進黨政府有資格與中國談「健康有序」的交流嗎？在全球化和地緣政治複雜的背景下，台灣如何平衡內部的民主價值與外部的戰略壓力？

讓我們嘗試做一個思想實驗，如果時代力量黨主席對民進黨說出希望與民進黨恢復「健康有序」的交流願望，這不啻是一個笑話！「時代」已無力量亦無立委，有這個資格嗎？同樣的，在中國眼中，得票四成的總統想代表台灣，那置六成的台灣選民於何地？台灣以什麼立場在堅守所謂「民主」價值的同時，又能與日益強硬的中國立場進行互動？而台灣經驗是否能為全球民主的演進提供寶貴的案例研究，特別是在面對大國政治和地緣安全挑戰時能適應和堅守民主價值？

政治改善往往是一個複雜的系統工程。大致來說，國家建設、經濟發展、官僚體制發育以及菁英階層的再造，都是這個系統工程的一部分。我認為賴清德的希望只是一種願望，中國有自己的想法，而這個想法完全不包含賴清德的「希望」。至於台灣人民的希望，應是不希望賴清德走上從醫師到總統再到一個「喜劇演員」的道路。

民進黨 兩岸關係

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