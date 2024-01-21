大歐洲 大中國 大和平

蘇聯與東歐前共產集團在一九九○年代初走到盡頭，但鳥盡沒有弓藏，為了對抗歐洲名義上是共產勢力而成立的北約不是同步解散，也不是苟延殘喘，是忘了美國在一九四七年創設該職位迄今，據說是「單一最佳」的國安顧問史考克羅（Brent Scowcroft）的警語：「北約邊界愈向俄羅斯靠近，勢將致使西方過去多次侵略的俄羅斯，心懷苦楚怨懟」。

果然，俄羅斯的誤判與愚蠢，回應北約步步進逼的挑釁入侵烏克蘭，致使烏克蘭塗炭，俄歐也兩敗俱傷，得利的是軍火商，近日的表現有二：先是美國已在作東，上個月於華府召開美烏國防產業基礎會議，來了美歐與烏克蘭的三五○位政府與產業代表，要在烏克蘭增產軍火支持對俄作戰。再是北約本周起至五月，要「實施冷戰以來最大規模軍演」，九萬人參加。

由美國領導的北約，忘了共和黨籍的總統艾森豪在一九五三年的「和平機會」演講，他說：「每製造一支槍械，每下海一艘戰艦，每發射一枚火箭，最終的意思就等於偷竊，挨餓的人未能進食，受凍的人無衣可穿。」相同的指向也由民主黨總統甘迺迪在一九六三年再次強調。他說「和平過程」「不是美國以戰爭與軍火強制世界進入美利堅治世（Pax Americana），不是墳墓的和平，不是奴隸的安全…是能讓人們與各國成長並冀望為其子女建設更好生活的和平。」

假使美國未能重拾記憶，忘卻再求和平，歐盟理當獨立，記取法國前總統戴高樂的倡議，使其回春。他呼籲歐洲傲然挺身，代表自己而不是以美國為馬首是瞻，歐洲應該擴大至烏拉山，作為全球事務的第三力量。近日，英國教授薩克瓦（R. Sakwa）奮進發言。他說，基輔廣場政變導致俄羅斯併吞克里米亞，八年後再有俄烏戰爭，致使大歐洲之念更形遙遠，惟歐洲從傳媒到政治領導階層，果真能夠真誠自省，坦承這個局面的造成，並非僅是俄羅斯之過，也斷非普亭一人之失，而是歐美與北約及烏克蘭本身，都有相應的責任必須承擔，那麼，「大歐洲仍然是鼓動人心的恆久理念。一個世代認定這是讓人哀傷的幻覺，另一個世代的人，會以之為符合現實的、也必須要有的宏圖」。

在台灣，聯合報報導國安會前秘書長蘇起說，尋求解開兩岸關係的死結，「我方應主動尋對話」，並且，「由台灣開啟對話可更有尊嚴」，遠非一些人所說我方主動就是自投羅網。怎麼主動？積極回應並參與何謂「一中」的界定，總統蔡英文說而總統當選人賴清德跟進，指中華民國與中華人民共和國「現在」互不隸屬，未來呢？有沒有可能出現雙方都能接受的，「未來」彼此經過轉化之後，可以「相互」隸屬的「一中」、大中國？「我見青山多嫵媚，料青山見我應如是」，這是最高境界，即便不容易浮現，但以此作為目標，是更能靈動世局與人生的訴求。