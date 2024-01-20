聽新聞
test
0:00 / 0:00
別讓戲劇成菸害防制法破口
《菸害防制法》修正條文已於去年三月施行，除將禁菸年齡提升至廿歲外，還將電子煙歸類於類菸品且全面禁止，加熱菸則列入指定菸品加強管理。雖然法律明文規定，部分戲劇卻有吸食電子煙畫面，成為一道破口。
去年《菸害防制法》上路前，就有一部國片描述條通的黑道情節，女主角在劇中吸食電子煙，男主角借用吸食；另一部則是在《菸害防制法》施行後上映，描述的是與黑道有關的愛情電影，男主角之一的「高腳仔」時不時就吸食電子煙。兩部國片中吸食者都具有知名度，很容易讓學生模仿。另外還有一部去年在串流平台上架的知名韓劇，描述從小被霸凌的高中女學生長大後積極復仇，劇中反派女配角猛吸電子煙，也讓人疑惑吸食電子煙是合法的。
依照《菸害防制法》規定，禁止包含電子煙在內之各式類菸品之製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用。而在電影或戲劇中出現吸食電子煙的情節，是否違反《菸害防制法》，衛福部應該律定清楚，或是要求打馬賽克或加置「吸食電子煙違法」字樣，以避免電影或戲劇成為《菸害防制法》的破口。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言