別讓戲劇成菸害防制法破口

《菸害防制法》修正條文已於去年三月施行，除將禁菸年齡提升至廿歲外，還將電子煙歸類於類菸品且全面禁止，加熱菸則列入指定菸品加強管理。雖然法律明文規定，部分戲劇卻有吸食電子煙畫面，成為一道破口。

去年《菸害防制法》上路前，就有一部國片描述條通的黑道情節，女主角在劇中吸食電子煙，男主角借用吸食；另一部則是在《菸害防制法》施行後上映，描述的是與黑道有關的愛情電影，男主角之一的「高腳仔」時不時就吸食電子煙。兩部國片中吸食者都具有知名度，很容易讓學生模仿。另外還有一部去年在串流平台上架的知名韓劇，描述從小被霸凌的高中女學生長大後積極復仇，劇中反派女配角猛吸電子煙，也讓人疑惑吸食電子煙是合法的。

依照《菸害防制法》規定，禁止包含電子煙在內之各式類菸品之製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用。而在電影或戲劇中出現吸食電子煙的情節，是否違反《菸害防制法》，衛福部應該律定清楚，或是要求打馬賽克或加置「吸食電子煙違法」字樣，以避免電影或戲劇成為《菸害防制法》的破口。