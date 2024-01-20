冷凍+有機 重新布局鳳梨釋迦產業

台東堪稱是釋迦全球最大產區，也堪稱品質最優。其中鳳梨釋迦出口大陸是二十多年來的主軸。不料，大陸以粉介殼蟲為由，在二○二一年暫停從台灣進口，使產業基調驟變。

農業部為因應鳳梨釋迦產業危機，獎勵國內企業購置超低溫急速冷凍設備，將未成熟的鳳梨釋迦果經過清洗、集體催熟、超低溫急速冷凍後，再削皮、切丁，做成個人或全家手撕包或大份包裝，可長期保存，還保留果肉Ｑ彈和香甜，更適合大眾簡便食用。本中心去年底配合農糧署推廣有機農業，舉行冷凍有機鳳梨釋迦上市記者會，獲得台東飯店業者與記者好評，期待有機鳳梨釋迦能如紐西蘭奇異果行銷世界，化危機為轉機。

鳳梨釋迦的維他命Ｂ、Ｃ都不比奇異果低，膳食纖維與蛋白質、礦物質也很高，是很有保健概念的水果。紐西蘭奇異果產業在一九八七年因產量過剩，導致價格崩盤後，農民形成統一窗口，先成立種植者協會，一九九五年開發出黃金奇異果品種，明顯增加買氣，一九九○年代末組成Zespri公司開發世界通路，還發行奇異果半月報與農民、消費者溝通，二十多年來，先預估銷售量，再與農民契作耕作面積，堪稱是世界農產公司的翹楚。

響應世界永續潮流，Zespri近五年來也開始契作與上市有機驗證的奇異果。而這期間，台東區農業改良場已大幅提升有機釋迦耕作技術，產量已達一般常噴農藥果園的七成，只剩下粉介殼蟲防治還未解決，剛好冷凍鳳梨釋迦因為去皮，可不在乎粉介殼蟲造成的果皮黑斑，因此農民轉有機的意願大幅提升。過去鳳梨釋迦因鮮果後熟問題而大受運送距離與保存的限制，透過冷凍技術打破後，建議政府結合企業，以冷凍食品與有機環保概念重新布局鳳梨釋迦產業。