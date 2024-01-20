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新立院首案 盼重懲詐騙

聯合報／ 程仁宏／消基會名譽董事長、文化大學教授（台北市）

刑事警察局公布二○二三年第四季高風險賣場前五名，依序為Word Gym、健身工廠、旭集、台灣之星及TKLAB，除了兩間知名健身中心之外，連高級吃到飽餐廳都入列，有消費者反應到旭集用餐，不久後就接到電話，聲稱有駭客入侵盜刷消費者信用卡，要求被害人為了取消刷卡而提供個資，就在消費者提供個資後，竟被騙十萬元。詐騙事件為何層出不窮？政府有善盡責任嗎？企業經營者有維護消費者權益嗎？消費者受害只能當冤大頭自認倒楣嗎？

或許有人會說「消費者不聰明才受騙」，事實上在消費者剛消費又刷卡付費後，接到自稱店家的電話，在情境上會信以為真，真正該怪的是店家，為何消費者消費的個資會外洩？店家有無防護消費者個資外洩機制？

消費者保護法第七條：「從事設計、生產、製造商品或提供服務之企業經營者，於提供商品流通進入市場，或提供服務時，應確保該商品或服務，符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性；商品或服務具有危害消費者生命、身體、健康、財產之可能者，應於明顯處為警告標示及緊急處理危險之方法；企業經營者違反前二項規定，致生損害於消費者或第三人時，應負連帶賠償責任，但企業經營者能證明其無過失者，法院得減輕其賠償責任」。

依刑事警察局公布的五大高風險賣場，根據消保法規定，企業經營者提供消費者的服務，應該符合目前科技或專業水準可合理期待的安全性；但是發生消費者財務受到危害，是肇因於企業經營者未善盡保護消費者個資所致，無法符合消費者合理期待之安全性，故受害消費者可以向企業經營者要求損害賠償。

包括這五大高風險賣場在內的所有企業，皆須善盡企業經營者的社會責任，提出具體維護消費者權益的措施，加強防火牆防護網，更該在官方網頁明顯處加註反詐騙警語，在消費者消費後發送反詐騙提醒簡訊等可合理期待之安全措施；政府相關部門更該積極查緝詐騙集團；而新立法院的第一案亦該針對詐騙集團修法重懲。

最後，提醒消費者接到自稱是店家的來電時，除反問該員該店家的董事長是誰？其餘個資一律閉口不談，掛斷電話後再找該店家官網去電了解，這是消費者無奈之下的自保措施。

消費者 詐騙集團 個資

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