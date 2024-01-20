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中美高層復談的經濟風向

聯合報／ 盧信昌／台大國企系副教授（台北市）

去年十一月底，在美國召開亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）領袖高峰會，當時，拜登與習近平也聯袂出席和啟動了兩國對談；雙方更在耶誕節前夕，將中斷多時的軍事溝通管道恢復，並即刻進行國防策略的協調與工作會談。

這也是在此前半年間，由已仙逝的季辛吉在其垂暮之時，再次展開一系列穿梭拜會，包括美國國務卿布林肯與財政部長葉倫女士在內，藉由跨世代的提攜叮囑，所共同尋回的歷史記憶與亟需再做經營的戰略互信。

據外媒報導，上周到訪華盛頓的大陸中聯部劉建超部長，強調他也是自「拜習會」以來，訪問級別最高的大陸官員，字裡行間無不充滿著期待。因此，當中共國務院副總理何立峰，於本星期在北京會見了美國前財政部長、現職華平集團主席蓋特納，就中美關係與資本市場管制等議題交換看法時，彷彿也看到春暖花回。

蓋特納表示華平在中國的投資與資產管理業務已有卅年，未來仍持續深耕中國市場。蓋特納曾擔任聯準會紐約聯邦儲備銀行的行長，負責公開市場的交易執行；於金融危機發生後的二○○九年一月，擔任歐巴馬政府首任財政部長，更採取「非常手段」來做金融調節的量化寬鬆。

眼前的北京，既有前朝官員以民間企業的身分到訪；而去年確定成立的美中金融工作小組，也由美中財政部官員在本周末之前，展開為期兩天的會議，具體討論金融穩定和資本流通等相關問題。自然，美國的債券市場，需要有來自東亞國家的活血持續挹注；而中國經濟體制的升級轉型，則有賴於雙方理性溝通與在這之後，達成訊號傳遞的外界解讀。

此際，中美之間看似雲淡風輕，其實早有隔空、連番的高手較勁過。但各界咸感好奇的是，大陸經濟前景與對外再做開放的可能方向。

美國財政部長葉倫，去年年底即在華盛頓發表的演說上，強調對中國經濟政策的內涵以及其可能對全球與美國的整體影響，特別在債務問題和房產市場的調整風險，都將是美國對華經濟政策做評估和拿捏方向的考量重點。而國務卿布林肯，在本星期舉行的達沃斯世界經濟論壇中也跟媒體表示：美中兩國的互動，將更加頻密，因為穩定美中關係，至關重要。

誠然，共同信心的交互促進，還需要有來自受法律保障的財產權、制度革新、情報交流與供需媒合等努力，以及在不同向度上的支持與信念強化。反觀，單單以政府預算，透過特許權、產業補貼等的實質支撐，則不僅會僧多粥少；而且按照主要國家的發展經驗來看，砸大錢的功能也極其有限。

究其實，經濟活動與投資過程，都需參與者的「集氣」行為與建立互信基礎，可以在技術提供、交互需求到輪替帶動，乃至於有產業的切割重組、釋出利益和彼此補位。

唯其能有如今的中美高層互動，方能讓各方經營好手與資金主，有一定協調同步的可能，才能勇敢探索未知領域，這包括：前緣技術、產品設計、服務概念，乃至面對衰退恐慌的勇氣，以及在資源鑽探與取得之後的開發共享。

美國

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